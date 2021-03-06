Erdoğan’ın filosu, kaç Cougar helikopteri eder?

Bingöl’de yaşanan ve 11 askerin şehit düştüğü helikopter kazası AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hangarında bulunan uçakları ve milyon dolarlık makam otomobillerini yeniden tartışmaya açtı. Tr724'ten İlker Doğan'ın haberine göre Saray’ın hangarında 12-13 uçak bulunduğu ileri sürülüyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığına kayıtlı 8 uçağın olduğunu açıkladı geçtiğimiz aylarda.







Erdoğan’ın uçaklarının toplam fiyatının ne kadar olduğu konusunda net bir bilgi yok. Ancak sadece Katar emirinden alınan ultra lüks Boeing 747 uçağın fiyatı 400 milyon dolar olarak açıklanmıştı. Hangardaki uçaklardan direği Airbus A330-200 ve A340-500’ün her birinin fiyatı ise 240 milyon dolar seviyelerinde. Airbus A318’in değeri ise 80 milyon dolar. Diğer uçak ve jetlerin fiyatlarının da bu civarlarda olduğu tahmin ediliyor. Erdoğan’ın hangarında ayrıca üç adet de Sikorsky s-92 helikopter bulunuyor.





COUGAR’IN FİYATI 20 MİLYON DOLAR





Kırıma uğrayarak 11 askeri şehit olmasına neden olan Fransız yapımı Cougar helikopterin fiyatı ise 20 milyon dolar civarında. Çok amaçlı kullanılan bir helikopter. Ortalama 20 asker taşıyabilir. 573 km menzile sahip. TSK envanterinde hali hazırda 60 civarında Cougar var. Cougar helikopterleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda 1996’dan bu yana görev yapıyor. 1995’ten bugüne kadar 4 Cougar kırıma uğradı. Önceki gün düşen de dahil Türkiye’de kullanılan Cougar helikopterlerde 39 asker şehit oldu.





MAKAM ARACI YERİNE HELİKOPTER ALINABİLİR





Önceki gün yaşanan facianın ardından sosyal medyada Erdoğan’ın sahip olduğu makam araçları ve uçaklar yeniden gündeme geldi. Birçok sosyal medya kullanıcısı, Saray’ın hangarındaki uçak ve helikopterleri hatırlattı. Askerlerin 25-30 yıllık helikopterlere bindirildiği belirtildi. Erdoğan’ın uçak, helikopter ve ultra lüks makam otomobillerinin değerinin kabaca 1,5 milyar dolar civarında olduğu görülüyor. Kıyaslama yapmak çok doğru değil ancak söz konusu parayla tanesi 20 milyon dolardan 75 adet Cougar ya da tanesi 30 milyon dolardan 50 adet F 16 savaş uçağı alınabilir.





YILLIK BAKIM MALİYETİ AÇIKLANMIYOR





Hangardaki 8 uçak ve 3 helikopter ve onlarca makam aracının yıllık bakım ve onarım maliyetlerinin ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Çünkü açıklanmıyor. Bununla ilgili son veri 2015 Başbakanlık raporunda yer almıştı. Söz konusu dönemde sadece Başbakanlık emrindeki 11 uçağın bakım masrafının 25 milyon 900 bin TL olduğu açıklanmıştı. Yeni alınan uçaklar, değeri 80 milyon TL olan 9 kat zırhlı ultra lüks makam otomobilleri ve koruma araçlarını da işin içine kattığınızda bugün bu rakamın 100 milyon liranın bile üzerinde olduğu tahmin ediliyor.





HER BİR UÇAĞIN YILLIK BAKIM MALİYETİ 800 BİN DOLAR





CHP Milletvekili Mürsel Alban geçtiğimiz yıl eylül ayında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kullanımına ait uçakların her birinin yıllık bakım masrafının asgari 800 bin dolar olduğu ifade söylemişti. Bu da yıllık sadece uçaklara harcanan paranın en az 6,5 milyon dolar olduğunu gösteriyor.





Bu arada 2017 yılında yayımlanan habere göre Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın garajında 2’si limuzin 14 zırhlı araç, 28 4×4 jip, 30 motosiklet olmak üzere toplam 268 araç yer alıyordu. Önceki yıl 4 adet 9 kat zırhlı Mercedes s600 Maybach daha alındı.





SARAY’IN GÜNLÜK MASRAFI 10 MİLYON TL





Sayıştay’ın raporuna göre 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı’nın yıllık harcaması bir önceki yıla göre 4 kat artışla 3.6 milyar TL olmuştu. Günlük masrafı 10 milyon TL. Yani sadece Saray’ın 15 günlük masrafıyla bir adet Cougar alabiliyorsunuz!