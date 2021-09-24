Erdoğan’ın fiyat pahalılığının failini buldu: Marketler

Her dönem yeni düşmanlar belirleyerek yoluna devam eden AKP rejiminin terör listesinin başında şimdi perakendeciler var. AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD dönüşü yaptığı açıklamada gıda fiyatlarındaki fahiş artışlarla ilgili beş zincir marketi suçladı. Erdoğan, bu marketlerin topladığı ürünle piyasaları alt üst ettiğini öne sürerken, zincir marketler ise yapılan açıklamalara tepki gösterdi.





ZİNCİR MARKETLER PİYASALARI ALT ÜST EDİYOR

ABD temaslarının ardından gazetecilere konuşan Erdoğan, gıda fiyat artışlarıyla ilgili zincir marketleri suçlayarak, “Bu konuda kısmen özellikle bu zincir marketlerin sınırsız uygulamaları var. Bu sınırsız uygulamalar karşısında biz de Ticaret Bakanlığı olarak bunların üzerine üzerine gideceğiz” dedi. Zincir marketlerin yoğun ürünleri topladığını belirten Erdoğan, “Bu da beş tane zincir market. Bunlar bütün o ürünü toparlıyor. Bu beş tane zincir marketin topladığı ürünle piyasalar alt üst oluyor. Bunlar eğer bu noktada daha adil davranırlarsa hem vatandaş uygun fiyatla ürün alabilecektir hem de üretici şu an itibarıyla kazanımını, parasını zamanında alma şansına ulaşacaktır” dedi.





FİYAT ARTIŞLARI 15 TEMMUZ’UN DEVAMI

AKP Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz da marketleri darbe yapmakla suçladı. Kanal 42 TV’de katıldığı programda gıda fiyatlarıyla ilgili soruya yanıt veren Yanılmaz, “15 Temmuz’da başarılı olamayanlar, oyunlarına yarın da devam edecek. Bugün market fiyatları, yarın farklı bir şey ortaya çıkacak. Bundan bıkmayacaklar. Hepsi vatandaşı bir bıktırma operasyonu. Netice itibariyle vatandaşın yaşamını zorlaştırmak ve hükumet bu işi başaramıyor, gitsin yerine kimin geleceğini de söylemiyorlar. Gitsin de sonrasına bakarız gibi bir mantıkla hareket ediyorlar” dedi.





ÜLKER: MİLLETİN AKLIYLA ALAY ETMEYE LÜZUM YOK

Erdoğan rejiminin zincir marketleri hedef almasına Şok Market’i bünyesinde bulunduran Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker’daen tepki geldi. Gazetecilerle sohbet toplantısında ‘fahiş fiyatlar’ hakkında açıklamada bulunan Ülker, “Marketlere yükleniyorlar. Marketçi alıp satıyor. Parasını üreticiye ödüyor. Milletin aklıyla alay etmeye lüzum yok. Herhangi bir fahiş fiyat varsa ürün satılmıyor zaten. Biz yüzde 1 kazanıyoruz. Bunu indirsek ne olur? Daha pahalıya alıp ucuza satabilen biri doğmadı” dedi.





AYKAÇ: FİYATLARI DEVLET ARTIRDI

Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı ve BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç ise fiyatların yüksekliğiyle perakende sektörünün bir alakası olmadığını belirterek, “Bu sektörün bu kadar töhmet altında bırakılması doğru değil. Bu tamamen bir algı yönetimi. Bu algıya müsaade etmeyeceğiz…” dedi. Ticaret Bakanlığı ve diğer birimlerin çok sık denetlemelerde bulunduğunu vurgulayan Aykaç “Soruyor Ankara’dan bazı yetkililer; ‘Ya ne oldu da peynir fiyatları, süt fiyatları arttı?’ diye. Ama bilmiyorlar ki çiğ süt fiyatını devlet artırdı zaten” dedi. Kar marjlarını yüzde 1.2’ye kadar düştüğünü belirten Aykaç, fahiş fiyatlarla perakendenin bir alakasının olmadığını kaydetti.





ZİNCİR MARKETLERİN HİSSELERİ DÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından bugün Borsa İstanbul’da işlem gören market hisseleri güne düşüşle başladı. Bim hisseleri yüzde 1.6 düşerken, Migros açılışta yüzde 4.7, Carrefoursa yüzde 2.8, Şok yüzde 1.7 değer kaybetti. Türkiye’de toplam 249 zincir market bulunuyor. Bu marketlerin toplam şube sayısı ise 38 bin 387. Beş büyük zincir marketin mağaza sayıları ise 30 bini geçiyor. İndirim marketlerin sektördeki payı son 10 yılda yüzde 60’dan yüzde 79’a kadar çıktı. Toplam perakende sektörünün yaklaşık 1.5 trilyon TL büyüklüğe ulaştığı; bunun 450 milyar TL’sinin organize (market vs) perakende sektörü tarafından gerçekleştirildiğini belirtiliyor. Yerel marketlerin ise toplam cirosunun 40 milyar lira olduğu bildiriliyor.