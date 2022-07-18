Erdoğan’ın Güney Amerika ziyareti iptal edildi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meksika, Venezuela ve Arjantin’e yapacağı ziyaretler ertelendi.

Bu ziyaretler, ‘ileri bir tarihte’ yapılacak. Bu ziyaretler kapsamında, ülkeler arasındaki ikili ilişkilerin ve ticaret hacimlerinin artırılmasına yönelik adımların masaya yatırılması bekleniyordu.



Erdoğan’ın üç ülkeyi kapsayan Güney Amerika ziyaretinin 25 Temmuz’da yapılması planlanıyordu.









Erdoğan'ın Güney Amerika'daki ilk durağının 7 yıl aradan sonra Meksika olması bekleniyordu. Erdoğan’ın, Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulunması öngörülüyordu.





Temmuz başındaki G20 Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde Meksika’yı temsilen Endonezya’da bulunan Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Erdoğan’ın gelişini memnuniyetle karşılıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.





MADURO, TÜRK YATIRIMCILARA ‘GARANTİ’ VERMİŞTİ





Ziyaret kapsamında Erdoğan, Arjantin lideri Alberto Fernández ve Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro ile de bir araya gelecekti.





Maduro, geçtiğimiz ay Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyareti sırasında, “Tüm garantileri veriyorum” diyerek Türk yatırımcıları ülkesine davet etmişti. Bu kapsamda Venezuela’da Türkiye için ayrılan ve ‘Turkish land’ olarak adlandırılan bölgede tarımsal yatırım yapılması ve elde edilecek hasılatın yüzde 70’inin yatırımcıya, geri kalan yüzde 30’luk kısmının da Venezuela’ya bırakılması ifade edilmişti. Yatırımcının elde edeceği hasılatın Türkiye’nin ihracatı için de kullanılabileceği belirtilmişti.





Türkiye’nin Güney Amerika’daki büyükelçilik sayısı son 20 yılda 6’dan 17’ye çıktı. Türkiye’nin bölge ülkeleriyle dış ticaret hacmi geçen yılın Ocak-Kasım döneminde 12,8 milyar dolara yaklaşarak tüm zamanların yıllık rekorunu kırmıştı.