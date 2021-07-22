Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan’ın halsizliği Saray’la HaberTürk’ün arasını açtı /22 Temmuz 2021 23:44

Erdoğan’ın halsizliği Saray’la HaberTürk’ün arasını açtı

Erdoğan’ın bayramlaşma görüntülerindeki dikkat çeken halsizliğini kaleme alan HaberTürk yazarı Fatih Altaylı’nın yazısı Saray ile çalıştığı kurumun arasını açtı. HaberTürk’ü kınayan Fahrettin Altun’a sunucu Mehmet Akif Ersoy’dan cevap geldi.

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Habertürk yazarı Fatih Altaylı, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yayınlanan bayramlaşma videosuyla ilgili kaleme aldığı yazı Saray’la HaberTürk’ün arasını açtı.

“O görüntüyü yayına kim verdi” başlıklı yazısında Altaylı, Erdoğan’ın halsiz olduğu gözlenen görüntüleri için, “Açık biçimde, çok yakınında birilerinin Cumhurbaşkanı’nı zor duruma düşürmek istediğine, zayıf göstermeye çalıştığına işaret eder” ifadeleri kullanmıştı.

HABERTÜRK’Ü KINIYORUZ
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabında HaberTürk’ü hedef gösterdi.
“HaberTürk’ü kınıyoruz” diyen Altun, “Yalan haber, karalama ve dezenformasyon ile mücadelemiz sürüyor. Habertürk, karalama, dezenformasyon ve yalan haberden bir türlü vazgeçmiyor. Halkımızın doğru haber alma hakkını, genel olarak medyamızın itibarını garanti altına almak için çalışacağız. HaberTürk’ü kınıyoruz!” ifadelerini kullandı.

HABERTÜRK’TEN CEVAP
Habertürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy da, Altun’un açıklamasını haksızlık olarak niteledi. Bir video paylaşan Ersoy, “Doğrudan bir kurumu hedef alan açıklama yapmış olması hakikaten şaşırtıcı. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı’nın prestiji Türkiye’nin prestijidir. Onu korumak, herkesin vazifesidir. Sayın Cumhurbaşkanı’nı o yorgunlukla ekrana çıkarmak bir kazadır, hatadır bence. Şapkayı önümüze koyup düşünmek gerekirken, bir Habertürk yazarını böyle itham etmek haksızlıktır. Sayın Fahrettin Altun’un bu paylaşımını kınıyorum” dedi.

ERDOĞAN’IN HALSİZLİĞİ
İki günlük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyareti sonrası bugün video konferans yöntemi ile partililerle bayramlaşan Tayyip Erdoğan’ın aşırı yorgun olması dikkatlerden kaçmamış, konuşmasının birçok yerinde gözleri kapanan Erdoğan, konuşmakta ve prompterdan metni takip etmekte zorlandığı görülmüştü.
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