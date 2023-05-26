Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan’ın içinin geçtiği anlar sosyal medyada gündem oldu /26 Mayıs 2023 22:59

Erdoğan’ın içinin geçtiği anlar sosyal medyada gündem oldu

Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladığı sırada içi geçip kısa süre uyuyakaldı.

SHABER3.COM

Sözcü'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Haber'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Karşısındaki gazeteci soru sorarken Erdoğan'ın gözlerinin kapandığı görüldü. Bu sırada kameralar Erdoğan'ın görüntüsünü ekrandan çekti.

Diğer gazeteci devreye girerek soru sorma sürecini uzattı. Erdoğan soruya cevap vererek yayına devam etti.

PARTİSİNE KONUŞURKEN DE İÇİ GEÇMİŞTİ

2021 yılında partisine hitaben video konferans aracılığıyla bayramlaşma konuşması yapan Erdoğan konuşurken içi geçmişti.

13 dakikalık konuşmasını içeren söz konusu videonun ortalarında çok yavaş konuştuğu ve uyuyakaldığı görülmüştü.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan’ın içinin geçtiği anlar sosyal medyada gündem... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:45:32