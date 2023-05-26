Erdoğan’ın içinin geçtiği anlar sosyal medyada gündem oldu

Sözcü'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Haber'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Karşısındaki gazeteci soru sorarken Erdoğan'ın gözlerinin kapandığı görüldü. Bu sırada kameralar Erdoğan'ın görüntüsünü ekrandan çekti.



Diğer gazeteci devreye girerek soru sorma sürecini uzattı. Erdoğan soruya cevap vererek yayına devam etti.



PARTİSİNE KONUŞURKEN DE İÇİ GEÇMİŞTİ



2021 yılında partisine hitaben video konferans aracılığıyla bayramlaşma konuşması yapan Erdoğan konuşurken içi geçmişti.



13 dakikalık konuşmasını içeren söz konusu videonun ortalarında çok yavaş konuştuğu ve uyuyakaldığı görülmüştü.