'Erdoğan’ın iyi bir insan olduğunu düşünüyorum, çünkü...'

Bayraktaroğlu'nun bugünkü yazısından ilgili 'ilginç' bölüm şöyle:





Devlet insanları, kişisel duygularını devlet işlerine karıştırmamalı…



Atatürk’ün, savaş meydanlarında yendiği Yunanistan Başbakanı Venizelos’u Ankara’da nasıl da samimi bir havada karşıladığı biliniyor…



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O Venizelos ki…



Kurtuluş Savaşımızda, on binlerce Mehmetçiğimizi şehit eden Yunanistan ordularının baş komutanıydı…



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Erdoğan, ABD’ye gidip…



BM binasında aynı anda bir arada oldukları halde…



Kendisiyle görüşmeyi kabul etmeyen ABD Başkanı Biden’a belli ki çok öfkelendi…



Ve fakat…



Sessiz kalmak yerine…



Kişisel duygularını belli etti…



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Erdoğan’ın iyi bir insan olduğunu düşünüyorum…



Zira…



Ancak…



İçten pazarlıklı olmayan, saf insanlar bu kadar açık kart oynarlar oyunlarını…



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Erdoğan aynı hatayı, Hava Kuvvetlerimiz, Rus jetini düşürdüğünde de yapmış…



Sabahın erken saatlerinde…



“Hava Kuvvetlerimiz şu saatte hava sahamızda bir Rus jetini düşürdü. Emri bizzat ben verdim” diye açıklamıştı…



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Rusya ile barışıncaya kadar akla karayı seçtik…



Milyarlarca dolar turizm ve ihracat gelirinden olduk…



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Rahmetli Babacığım:



“Kör bir eşek bile aynı çukura iki kere düşmez” derdi…



SAKIN AKLINIZDAN GEÇİRMEYİN…

Biden’a çok öfkelenen Erdoğan şöyle dedi:



“Ben oğul Bush ile iyi çalıştım, Sayın Obama ile iyi çalıştım, Sayın Trump ile iyi çalıştım ama Sayın Biden ile iyi başladık diyemem…”.



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Sayın Cumhurbaşkanı böyle söyleyince Biden’ı korkuttuğunu…



Ve…



Kendisinden özür dileyeceğini mi sanıyor acaba?…



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Sayın Cumhurbaşkanı bilmeyebilir…



Ancak…



Sanırım yanında az sayıda da olsa gerçek diplomat kalmıştır…



Onlara sorsun ve öğrensin…



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Dış politika güç savaşıdır…



Dış politikayı belirleyen üç güç ise:



İktisadî güç…



Askerî güç…



Ve…



Siyasi güçtür…



*



Bu üç konuda güçlü olan Devlet:



Savaşı, ya tek mermi atmadan kazanır…



Ya da…



Karşı tarafın ülkesini başına yıkarak kazanır…



Ama…



Mutlaka kazanır…