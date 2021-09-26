Samanyolu Haber /Gündem / 'Erdoğan’ın iyi bir insan olduğunu düşünüyorum, çünkü...' /26 Eylül 2021 16:27

'Erdoğan’ın iyi bir insan olduğunu düşünüyorum, çünkü...'

Korkusuz yazarı Memduh Bayraktaroğlu, "Erdoğan’ın iyi bir insan olduğunu düşünüyorum… Zira… Ancak İçten pazarlıklı olmayan, saf insanlar bu kadar açık kart oynarlar oyunlarını…" diye yazdı.

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Bayraktaroğlu'nun bugünkü yazısından ilgili 'ilginç' bölüm şöyle:

 
Devlet insanları, kişisel duygularını devlet işlerine karıştırmamalı…

Atatürk’ün, savaş meydanlarında yendiği Yunanistan Başbakanı Venizelos’u Ankara’da nasıl da samimi bir havada karşıladığı biliniyor…

*

O Venizelos ki…

Kurtuluş Savaşımızda, on binlerce Mehmetçiğimizi şehit eden Yunanistan ordularının baş komutanıydı…

*

Erdoğan, ABD’ye gidip…

BM binasında aynı anda bir arada oldukları halde…
 
Kendisiyle görüşmeyi kabul etmeyen ABD Başkanı Biden’a belli ki çok öfkelendi…

Ve fakat…

Sessiz kalmak yerine…

Kişisel duygularını belli etti…

*

Erdoğan’ın iyi bir insan olduğunu düşünüyorum…

Zira…

Ancak…

İçten pazarlıklı olmayan, saf insanlar bu kadar açık kart oynarlar oyunlarını…

*

Erdoğan aynı hatayı, Hava Kuvvetlerimiz, Rus jetini düşürdüğünde de yapmış…

Sabahın erken saatlerinde…

“Hava Kuvvetlerimiz şu saatte hava sahamızda bir Rus jetini düşürdü. Emri bizzat ben verdim” diye açıklamıştı…

*

Rusya ile barışıncaya kadar akla karayı seçtik…

Milyarlarca dolar turizm ve ihracat gelirinden olduk…

*

Rahmetli Babacığım:

“Kör bir eşek bile aynı çukura iki kere düşmez” derdi…

SAKIN AKLINIZDAN GEÇİRMEYİN…
Biden’a çok öfkelenen Erdoğan şöyle dedi:

“Ben oğul Bush ile iyi çalıştım, Sayın Obama ile iyi çalıştım, Sayın Trump ile iyi çalıştım ama Sayın Biden ile iyi başladık diyemem…”.

*

Sayın Cumhurbaşkanı böyle söyleyince Biden’ı korkuttuğunu…

Ve…

Kendisinden özür dileyeceğini mi sanıyor acaba?…

*

Sayın Cumhurbaşkanı bilmeyebilir…

Ancak…

Sanırım yanında az sayıda da olsa gerçek diplomat kalmıştır…

Onlara sorsun ve öğrensin…

*

Dış politika güç savaşıdır…

Dış politikayı belirleyen üç güç ise:

İktisadî güç…

Askerî güç…

Ve…

Siyasi güçtür…

*

Bu üç konuda güçlü olan Devlet:

Savaşı, ya tek mermi atmadan kazanır…

Ya da…

Karşı tarafın ülkesini başına yıkarak kazanır…

Ama…

Mutlaka kazanır…
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