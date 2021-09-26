'Erdoğan’ın iyi bir insan olduğunu düşünüyorum, çünkü...'

Bayraktaroğlu'nun bugünkü yazısından ilgili 'ilginç' bölüm şöyle:
Devlet insanları, kişisel duygularını devlet işlerine karıştırmamalı…
Atatürk’ün, savaş meydanlarında yendiği Yunanistan Başbakanı Venizelos’u Ankara’da nasıl da samimi bir havada karşıladığı biliniyor…
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O Venizelos ki…
Kurtuluş Savaşımızda, on binlerce Mehmetçiğimizi şehit eden Yunanistan ordularının baş komutanıydı…
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Erdoğan, ABD’ye gidip…
BM binasında aynı anda bir arada oldukları halde…
Kendisiyle görüşmeyi kabul etmeyen ABD Başkanı Biden’a belli ki çok öfkelendi…
Ve fakat…
Sessiz kalmak yerine…
Kişisel duygularını belli etti…
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Erdoğan’ın iyi bir insan olduğunu düşünüyorum…
Zira…
Ancak…
İçten pazarlıklı olmayan, saf insanlar bu kadar açık kart oynarlar oyunlarını…
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Erdoğan aynı hatayı, Hava Kuvvetlerimiz, Rus jetini düşürdüğünde de yapmış…
Sabahın erken saatlerinde…
“Hava Kuvvetlerimiz şu saatte hava sahamızda bir Rus jetini düşürdü. Emri bizzat ben verdim” diye açıklamıştı…
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Rusya ile barışıncaya kadar akla karayı seçtik…
Milyarlarca dolar turizm ve ihracat gelirinden olduk…
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Rahmetli Babacığım:
“Kör bir eşek bile aynı çukura iki kere düşmez” derdi…
SAKIN AKLINIZDAN GEÇİRMEYİN…
Biden’a çok öfkelenen Erdoğan şöyle dedi:
“Ben oğul Bush ile iyi çalıştım, Sayın Obama ile iyi çalıştım, Sayın Trump ile iyi çalıştım ama Sayın Biden ile iyi başladık diyemem…”.
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Sayın Cumhurbaşkanı böyle söyleyince Biden’ı korkuttuğunu…
Ve…
Kendisinden özür dileyeceğini mi sanıyor acaba?…
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Sayın Cumhurbaşkanı bilmeyebilir…
Ancak…
Sanırım yanında az sayıda da olsa gerçek diplomat kalmıştır…
Onlara sorsun ve öğrensin…
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Dış politika güç savaşıdır…
Dış politikayı belirleyen üç güç ise:
İktisadî güç…
Askerî güç…
Ve…
Siyasi güçtür…
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Bu üç konuda güçlü olan Devlet:
Savaşı, ya tek mermi atmadan kazanır…
Ya da…
Karşı tarafın ülkesini başına yıkarak kazanır…
Ama…
Mutlaka kazanır…