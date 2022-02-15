Erdoğan’ın KDV indirimi oyununu açıkladı! Acısı fena çıkacak

Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV oranı yüzde 1'e indirildi. Ekonomistler ise KDV indiriminin yeterli olmadığını maliyetlerin düşürülmesine gerektiğine sık sık dikkat çekiyor. Ekonomist Evren Devrim Zelyut bugünkü köşesinde AKP'nin KDV oranı indirimine ve Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu 'BB-'den 'B+'ya indirmesine ilişkin dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Evren Devrim Zelyut, "Türk sanayisi çalıştığı zaman girdi ithali ile kuru yukarı çeker dedik. Kur yükseldikçe Rusya'dan buğday ithal etmek pahalı olur, o buğday ekmek olunca sofraya zamlı ekmekler gelir. Mekanizma bu kadar basit. Şimdi bunu durdurmak için sen KDV'yi sıfıra çeksen ne yazar? Üretim kalmamış bir ülkede rakamlarla oynayarak neyin fiyatını düşüreceksin?" diye sordu.





MEMLEKETE DOLAR, EURO KAZANDIRMALISIN

"Doları düşüreceksen örtülü faizle bir noktaya kadar düşer ya da aynı kalır, sen rezervlere düzenli gelir akışı sağlamalısın." diyen Evren Devrim Zelyut, "Yüksek teknoloji içeren ürünler üreterek satıp, memlekete dolar, Euro kazandırmalısın. Çok affedersiniz iç çamaşırı, gömlek, pantolon satarak olmaz bu işler..." dedi.



