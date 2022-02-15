Erdoğan’ın KDV indirimi oyununu açıkladı! Acısı fena çıkacak

Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV oranı yüzde 1'e indirildi. Ekonomistler ise KDV indiriminin yeterli olmadığını maliyetlerin düşürülmesine gerektiğine sık sık dikkat çekiyor. Ekonomist Evren Devrim Zelyut bugünkü köşesinde AKP'nin KDV oranı indirimine ve Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu 'BB-'den 'B+'ya indirmesine ilişkin dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Evren Devrim Zelyut, "Türk sanayisi çalıştığı zaman girdi ithali ile kuru yukarı çeker dedik. Kur yükseldikçe Rusya'dan buğday ithal etmek pahalı olur, o buğday ekmek olunca sofraya zamlı ekmekler gelir. Mekanizma bu kadar basit. Şimdi bunu durdurmak için sen KDV'yi sıfıra çeksen ne yazar? Üretim kalmamış bir ülkede rakamlarla oynayarak neyin fiyatını düşüreceksin?" diye sordu.
MEMLEKETE DOLAR, EURO KAZANDIRMALISIN
"Doları düşüreceksen örtülü faizle bir noktaya kadar düşer ya da aynı kalır, sen rezervlere düzenli gelir akışı sağlamalısın." diyen Evren Devrim Zelyut, "Yüksek teknoloji içeren ürünler üreterek satıp, memlekete dolar, Euro kazandırmalısın. Çok affedersiniz iç çamaşırı, gömlek, pantolon satarak olmaz bu işler..." dedi.
KDV İNDİRİMİ İLE DRAMATİK DÜŞÜŞLER YAPILMAYACAK
KDV oranı indirimine değinen Evren Devrim Zelyut, “Güney illerimizden başlayacak ilk hasatla beraber gıda fiyatlarının çıldırdığını göreceğiz. Bizim an itibariyle yaşadığımız gıda enflasyonu içinde bu artışlar yok. 2021 yılına ait gelişmeleri konuşuyoruz. Peki gıdada KDV indiriminin sizce bir hükmü, etkisi kalacak mı? Şu an bile kimse etikette dramatik düşüşler yapmayacak, bunu çok iyi biliyoruz kendimizi kandırmayalım.” diye yazdı.
BÜYÜKLÜK LAFLA OLMAZ
Evren Devrim Zelyut, Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu negatif olarak belirlemesini ise, şöyle yorumladı:
“Demek istedikleri şu: Kuru tutmak için başta kur korumalı mevduat ürünlerin olmak üzere, yaptığın, söylediğin hiçbir şeyin yeterli olmadığını, bu işlerin kuru ve enflasyonu düşürmesini beklemiyoruz.
Daha ne desin? Verdiği notla dünyanın bizi gördüğü lig, çöp statüsü olmuştur. Yok efendim Türkiye büyük ülkedir. Büyüktür, büyüktür ama büyüklük lafla olmaz. Vatandaşın eti, peyniri yemeye buluyor mu? Benzini kaça alıyor? Firmalarının kaç tanesi dünya markası? Lafla sözle büyüklük olmaz. Enflasyon ve faizde dünyada ilk ona girerek masal anlatılmaz.”
FED BASTIĞI PARALARI GERİ ÇEKİNCE İŞİN ACISI ÇIKACAK
Evren Devrim Zelyut, yazısını şöyle noktaladı:
“Bakın AKP yönetimi Türkiye'yi iktisadi olarak hangi ülkelerle bir duruma getirmiştir: Uganda, Ruanda, Kenya, Honduras, Bahreyn ve Ermenistan...
Ülke notu bizden bir tık daha iyi olan ülkeler kimler: Namibya, Umman, Guatemala, Bangladeş, Dominik...
Yok efendim bu karar siyasi! Bunu diyenin aklına şaşarım. Çünkü siz tüm komşularınızla kavgalısınız, içeride toplum bölünmüş, saçma sapan faiz kararları öncesinde bile enflasyonunuz artıyordu. Merkez Bankası, TÜİK aklınıza ne gelirse tüm kurumlarınızın bağımsızlığı gitmiş, kafanıza göre ülke yönetiyorsunuz, uluslararası hukuku takmıyorsunuz. Firmalarınız zayıf, verimsiz, rekabetten uzak, sürekli krediye muhtaç... Fiyatlar roket gibi çıkıyor... Ne olacaktı, şimdi bu karar siyasi mi?
CCC denilen iflas kademesi ile aramızda dört kademe kaldı. En yüksek notla ise aramızda 12 kademe var... Bu iş faizi ve doları nasıl etkileyecek derseniz söyleyeyim: Bankalar artık dışarıdan daha yüksek faizle borç getirecek. Bu da içerideki maliyeti yukarı çekecek. Dış yatırım zaten gelmiyordu, şimdi iyice sıkıntılar çıkacak, nakit girişinde sorunlar kuru yukarı çekecek. Bunun üzerine Amerikan faizlerinin artması, ABD Merkez Bankası'nın bastığı paraları geri çekmesi de eklenince, işin acısı ticari ve bireysel kredi faizinin artması, dolar/TL'nin yukarı gitmesi olarak kendisini gösterecek.”