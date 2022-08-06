Erdoğan’ın KPSS açıklamasına tepki: 'Umursuyor gibi yapıyor'

AKP'li Erdoğan'ın KPSS ile ilgili açıklamasına CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki geldi. Kılıçdaroğlu, "Gençler görün ve duyun; bu adam böyle biri, zihni böyle çalışıyor. Bunda ne hak var ne hukuk; ne haram var ne helal... Hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı.







CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Erdoğan'ın iptal edilen KPSS ile ilgili açıklamasına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;





“GENÇLER GÖRÜN VE DUYUN…”

Erdoğan iptal edilen KPSS ile ilgili “biz orada boşta bulunsak bunu seçime kadar satacaklardı” demiş. Aslında diyor ki, muhalefet bu kadar güçlü olmasaydı, benim çalıntı sınavlar umurumda olmaz. Ama işte seçim kapıda, ben de umursuyor gibi yapıyorum.





Gençler görün ve duyun; bu adam böyle biri, zihni böyle çalışıyor. Bunda ne hak var ne hukuk; ne haram var ne helal… Hiçbir şey yok. Sadece büyük bir boşluk.