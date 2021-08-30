Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan’ın makam aracının ziyaret ettiği ülkelere kargo uçakları götürüldüğü ortaya çıktı /30 Ağustos 2021 14:25

Erdoğan’ın makam aracının ziyaret ettiği ülkelere kargo uçakları götürüldüğü ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bosna Hersek ve Karadağ gezisine katılan Türkiye gazetesi yazarı Fatih Selek, Erdoğan'ın makam aracının ziyaret ettiği ülkelere Türk Hava Kuvvetleri'nin kargo uçaklarıyla götürüldüğünü yazdı

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bosna Hersek ve Karadağ gezisinde yer alan Türkiye gazetesi yazarı Fatih Selek, ilk kez Cumhurbaşkanı uçağında yer aldığını belirterek söz konusu seyahatten notlar aktardı.

Selek, Erdoğan'ın makam aracının gittiği ülkelere Türk Hava Kuvvetleri'nin kargo uçaklarıyla götürüldüğünü yazdı. Selek, "En çok merak ettiğim şey; Cumhurbaşkanı'nın makam aracının ülkelere nasıl götürüldüğüydü. Acaba araçları konuk ülkeler mi tahsis ediyor?" diye düşünüyordum Meğer Türk Hava Kuvvetleri'nin kargo uçaklarıyla götürülüyormuş. Bunun için görevli subay ve astsubaylar bulunuyor. Dünyanın her yerinde bu yöntem uygulanıyormuş. Güvenlik açısından çok önemli." ifadesini kullandı. 
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