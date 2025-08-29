Erdoğan’ın masa taşıttığı komutanlar tepki çekti: Üniformaya ayıp ediyorlar

Rahmetli Mareşal Fevzi Çakmak mezarında ters dönmüştür.”





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı bir programda, iki komutana masa taşıttırması sosyal medyada büyük tepki çekti. Görüntülerde, yüksek rütbeli komutanların kameralar önünde zorlanarak masa taşıması, hem askerî gelenekler hem de kamuoyunun saygı anlayışı açısından tartışma konusu oldu.Eski asker Hakan Şahin, olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:“Yaşı ilerlemiş iki komutanın -onlar bu işe ne kadar hevesli olsa da- ağır bir cismi kameralar önünde zorlanarak taşımaya çalışması, makamlarının ve üniformalarının soyut, tarihsel, manevi kimliğine hürmetsizliktir.Bir diğer tepki, KHK ile görevinden alınan emniyet müdürü Şaban Ali Özel’den geldi. Özel, durumu şu sözlerle eleştirdi:“Bu generallere ne yapmış Recep Tayyip Erdoğan? Kameralar önünde masa taşıtıyorsa durum vahim. Gerçi karakterler hak ediyor ama üniformaya ayıp oluyor. Erdoğan yakında bindiği tahtı da taşıttırır. Çok komik ve acınası…”Muharip ve İç Güvenlik Gazileri, Harp Malülleri, Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Taner Baş ise paylaşımında şu ifadeleri kullandı:“Şu soldaki Amiral var ya; normal şartlarda burnu yere düşse zahmet edip almaz. Emir subayına fırça atarak aldırır ve yerine taktırır. Ne kadar güzel sırıtıyorlar. Şeker şeyler.”Sosyal medyada birçok kullanıcı bu görüntüleri “askerî geleneğe ve rütbeye aykırı” olarak değerlendirerek tepkisini dile getirdi.