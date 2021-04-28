Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan’ın mezuniyet belgesini imzalayan isim hakkında ilginç detay /28 Nisan 2021 17:11

Erdoğan’ın mezuniyet belgesini imzalayan isim hakkında ilginç detay

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘geçici mezuniyet belgesi’ni imzalayan akademisyen Sinan Artan hakkında YÖK’ün, 2009 yılında ‘öğretim üyeliği yapamaz’ kararı verdiği ortaya çıktı.

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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomasıyla ilgili tartışmalar dönem dönem kamuoyunun gündemine gelmeye devam ediyor.

2016 yılında, Erdoğan’ın diploması hakkında bir açıklama yapan Marmara Üniversitesi, iddiaları ‘haksız’ ve ‘mesnetsiz’ diye nitelerken, Erdoğan’ın üniversitenin işletme bölümünden mezun olduğunu belirtti.

Erdoğan'a 2011 yılında isteği üzerine, 'duplikata' verildiği ve bu belgede dekan ve rektörün imzasının bulunmadığı ifade edilirken, 4 sayfalık açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasının görüntüsüne yer verilmedi.

Üniversite, açıklamasında Erdoğan’ın 1974’te İstanbul İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi’ne bağlı ve dört yıllık Aksaray İktisadî ve Ticarî İlimler Yüksekokulu’na kayıt yaptırdığını, 1981 yılının şubat ayında da mezun olduğunu aktardı. Ancak Aksaray İktisadî ve Ticarî İlimler Yüksekokulu’nun Beyazıt Maliye Muhasebe Yüksek Okulu ile birleştirilerek Ticari Bilimler Fakültesi’nde dönüştürüldüğü belirtilirken, Erdoğan’ın Dr. Sinan Artan imzalı ve 3 Nisan 1981 tarihli geçici mezuniyet belgesi aldığı ifade edildi.



ARTAN HAKKINDAKİ YÖK KARARI

Artan, kamuoyunun gündemine Haliç Üniversitesi’nden atılması ardından gelmişti.

Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Gündüz Gedikoğlu’nun 6 milyon lirayı usulsüz harcadığı iddiaları sonrası görevden alınmasıyla üniversite genel kurulu yapılmış ve Sinan Artan mütevelli heyeti başkanı olarak seçilmişti.

Ancak daha önce 2009 yılında disiplin cezası nedeniyle üniversiteden uzaklaştırılan Artan için, YÖK’ün “öğretim üyeliği yapamaz” kararı nedeniyle üniversitede yeniden genel kurul toplanmış ve yerine Mehmet Mansur Topçuoğlu getirilmişti.

Danıştay ise, Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyet eski Başkanı Sinan Artan’ı görevine iade etmeyen YÖK Başkanı Gökhan Çetinsaya için soruşturma açılmasına izni vermişti.

Eski Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’e ‘tez danışmanlığı’ yaptığı da iddialar arasında olan Prof. Artan, 2019 yılında yaşamını yitirdi. Marmara Üniversitesi ise, vefatı ardından yaptığı açıklamada Artan’ın okuldan 2004 yılında emekli olduğunu bildirmişti.
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