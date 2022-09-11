Samanyolu Haber /Gündem / ‘Erdoğan’ın mitingine gelene 250 TL’lik market çeki’ /11 Eylül 2022 11:22

‘Erdoğan’ın mitingine gelene 250 TL’lik market çeki’

Her geçen gün destekçi kaybeden AKP, çok tartışılacak bir uygulamaya imza attı. İddiaya göre Şanlıurfa'da, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın mitingine katılanlara 250 liralık market çeki verilecek. Çek almak isteyenler, ismini listeye yazdırmak için AKP ilçe binasının önünde sıraya girdi.

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Saadet Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Niyazi Yanmaz. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 Eylül'de Şanlıurfa'da yapacağı etkinliğin kalabalık olması için AKP İlçe Binası’nda 250 TL hediye çeki için isim yazdırıldığını ileri sürdü.

İddiasını sosyal medya hesabından “SKANDAL..!!!” olarak duyuran Yanmaz, paylaşımında, “Recep Tayyip Erdoğan Bey 15 Eylül'de Şanlıurfa'ya gelecek. Kalabalık olmak, adam toplamak lazım. Kimse kendiliğinden gelmiyor. O zaman 250 TL'lik market kartı dağıtarak gelmelerini sağlıyorlar. Ne duruma düştü devri iktidar?” dedi.

“MİTİNG ALANINDA ÇEKİNİZİ ALACAKSINIZ”
21. Dönem Saadet Partisi Milletvekili de olan Niyazi Yanmaz, AKP Eyyübiye İlçe Başkanlığı önünde bir kuyruk olduğunu görüp nedenini araştıran bazı partililerin, 15 Eylül'de Şanlıurfa'ya gidecek olan Erdoğan'ın mitingine katılımcı teminine yönelik bir girişimi belirlediklerini vurgulayarak şunları söyledi:

“Arkadaşlarımızın yaptığı araştırmaya göre ilçe binasına sadece kadınları çağırmışlar. Burada ismi yazılan kadınlara ‘Miting alanında şu hanımı görüp, 250 TL'lik çekini alacaksın' diyorlar. Her mahalle için değişik görevliler belirlenmiş. İsimleri yazılı kadınlar kendilerine adı verilen görevliyi miting alanında bulup çekini alacakmış. Arkadaşlarımız, Eyyübiye İlçe Başkanlığı önündeki kuyruğu çekince kalabalığı hemen dağıtmışlar.”

NEREDEN, NEREYE?
AKP'nin kuruluş yıllarında Şanlıurfa'da düzenlediği mitinglerde Erdoğan'ın 40-50 bin kişiye hitap ettiğini hatırlatan Saadet Partisi İl Başkanı Niyazi Yanmaz şunları söyledi:

“O zaman binlerce kişi kendisini karşılamak için yarışırdı. Adeta yer-gök insan dolardı.  İnsanlar, koşarak, arzularıyla gidiyorlardı. Hatta, o zaman Necmettin Erbakan Hocamızı getirdiğimizde, Şanlıurfa'da o kadar çok seveni olmasına karşın biz o kalabalığı toplamamıştık. Yapılan hatalar AKP'yi yolun sonuna getirdi.”


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