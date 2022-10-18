Erdoğan’ın müjdesi fiyasko çıktı: O borçlar silinmeyecek

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 bin lira ve altındaki icralık borçların tasfiye edileceği yönündeki müjdesinin bütün herkesi kapsamadığı, şirketlerin istemediği kişinin borcunu silmek zorunda olmadığı ortaya çıktı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Eylül'de müjdeyi verirken, “15 Ağustos 2022'den önce icra takibi başlatılmış 2 bin lira ve altındaki alacakların gider gösterilerek vergiden düşürülebilmesini ve tasfiyesini sağlıyoruz. Yaklaşık 10 milyon dosya ve yaklaşık 5.5 milyon vatandaşımız icra takibinden kurtulmuş olacak” demişti.





Bu müjdenin kaynağını oluşturan torba yasadaki ilgili maddenin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri sırasında adeta fiyasko yaşandı.





AYŞE “YANDIM ANAM” DİYECEK





Madde hakkında açıklama isteyen HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, “Bu maddeden benim anladığım 2 bin liralık borcun silinmesi konusunda zorunluluk yok. Şirket isterse bu alacağından vazgeçecek istemezse vazgeçmeyecek. Hatta Ahmet'in borcunu silecek Ayşe'nin borcunu silmeyecek. O zaman da Ayşe, ‘Yandım anam' diyecek. Gerçeği o gün anlayacak” dedi.





AKP’Lİ TAN: ÖZENDİRİCİ MADDE





Bu tespit üzerine torba yasayı TBMM'ye getiren AKP Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, “Evet, bu özendirici bir madde” yanıtını verdi. Paylan, “Bu durumda farklı uygulamalar olacak, kimi alacağının peşine düşecek, kimi vazgeçecek” derken, Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz “Şirket silecekse hepsini silsin. Silmeyecekse hiç birini silmesin. Madem af getiriyoruz, hepsini dahil etmek lazım” dedi.





SİLEMİYORUZ ÇÜNKÜ…





Tartışmalar üzerine söz alan Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Ayşe Dilbay, 2 bin lira ve altındaki borçların elektrik, su ve doğalgazın yanı sıra özellikle GSM şirketlerine olan borçlar olduğuna dikkat çekerek, “Alacaklar özel sektöre ait olduğu için devlet olarak silemiyoruz. Sadece özendirici olabiliyoruz” dedi.





Tartışmalara katılan CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini internet üzerinden okuyup, “Bakın Cumhurbaşkanı yalanı yasaklıyor. Cumhurbaşkanı 2 bin liraya kadar olan borçları siliyoruz dedi. Şimdi siz çıkmış diyorsunuz ki, isteğe bağlı…”





TASFİYE EDİYORUZ





Bekaroğlu'na yanıt veren Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu “Cumhurbaşkanımız bu borçları tasfiye ediyoruz dedi, siliyoruz demedi” şeklindeki açıklaması ise komisyonda tebessümle karşılandı.