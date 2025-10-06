Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan’ın ‘nas’ ekonomisi, vatandaşı sosyal yardıma muhtaç hale getirdi! /06 Ekim 2025 16:13

Erdoğan’ın ‘nas’ ekonomisi, vatandaşı sosyal yardıma muhtaç hale getirdi!

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz yıllarda büyük bir şevkle savunduğu ‘nas ekonomisi’ son 4 yılda vatandaşları sosyal yardıma muhtaç hale getirdi. Milyonlarca aile, Erdoğan’ın sebep olduğu yoksulluk ve sefalet nedeniyle sosyal yardımlarla ayakta durabiliyor.

SHABER3.COM

Yoksullukla mücadele için Ocak-Ağustos döneminde yapılan harcama, 2024’ün tamamında yapılanı yakaladı. Birgün’ün konuyla ilgili haberine göre Aile Bakanlığı, 2025’in ilk sekiz aylık döneminde “yoksullukla mücadele” kalemine 137,7 milyar TL harcadı.

Ocak-Ağustos 2025 döneminde yapılan yoksullukla mücadele harcamasının 84 milyar 547 milyon 255 bin TL’si, sosyal güvencesi olmayan yurttaşların Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerinin ödenmesinden oluştu.

Aile Bakanlığı’nın yoksullukla mücadele için harcadığı parada yıllar itibarıyla yaşanan değişim de dikkati çekti. 2021 yılında 50 milyar 781 milyon 566 bin TL olan AKP’nin, “Yoksullukla Mücadele” harcaması, 2022-2025 döneminde yıllara göre şöyle sıralandı:

• 2022: 55 milyar 171 milyon 122 bin TL

• 2023: 97 milyar 181 milyon 711 bin TL

• 2024: 166 milyar 378 milyon 738 bin TL

• 2025 (Ocak-Ağustos): 137 milyar 716 milyon 626 bin TL
4,3 milyon hane yardımlarla ayakta duruyor

Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verilerinden aktardığına göre 4,3 milyona yakın hane sosyal yardımdan faydalanmak zorunda kaldı. Her hanede 4 kişi olduğunu varsaysanız, 17 milyondan fazla insanın yardımla geçindiğini söylemek mümkün.

4 milyona yakın haneye elektrik desteği verildi. Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi devlet tarafından karşılanan kişi sayısı da 9,5 milyon civarında.
