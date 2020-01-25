Erdoğan’ın önce ödül verdiği sonra da malına el koyup hapsettiği iş insanı vefat etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önce ödül verdiği, son malına el koyup hapsettiği Bingöllü iş insanı Medeni Arifoğlu bu sabah Bingöl’de öldü. Arifoğlu, Temmuz 2016’da başlayan OHAL döneminin ilk tutukluları arasındaydı. Arifoğlu’nun ölümünü HDP Milletvekili ve insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu sosyal medya hesabından duyurdu.





Cezaevinden hastaneye yatırılması ve tahliyesine kadar Arifoğlu’nun durumuyla 2,5 yıldır yakından ilgilenen Gergerlioğlu, “Bingöllü bir iş adamıydı. OHAL sonrası tutuklandı. Malı, mülküne el kondu. Karaciğer nakilli olmasına rağmen ısrarla cezaevinde tutuldu. Her sağlık ihmaline, ihlaline uğradı. Apandisiti patladı, yoğun bakımda ölümden döndü, bitmedi. Kanser oldu, perişan haldeydi. İnfaz erteleme vermediler, acılar içinde kıvranıyordu. Defalarca soru önergesi verdim. TBMM’de andım. Sonunda tahliye edildi ama çok geçti, erimiş, bitmişti!” dedi.





ONA ÖZEL BİR ZULÜM VARDI!

Malatya Cezaevi müdürünü çok aradığını ifade eden Gergerlioğlu, “Belki en çok gündem ettiğim ve en çok kahrolduğum hasta tutukludur. Medeni Arifoğlu o hasta haliyle Adana’ya gitti, boş yere orada tedavi olamadı. Mahkum koğuşlarında refakatçi olmadan kaldı. Ortalıkta heder oldu. Malatya’ya tekrar döndü. Burada bakanlık ve cezaevi müdürlerini çok sıkıştırdım. Ona özel bir zulüm vardı” ifadelerini kullandı.



