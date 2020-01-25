Erdoğan’ın önce ödül verdiği sonra da malına el koyup hapsettiği iş insanı vefat etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önce ödül verdiği, son malına el koyup hapsettiği Bingöllü iş insanı Medeni Arifoğlu bu sabah Bingöl’de öldü. Arifoğlu, Temmuz 2016’da başlayan OHAL döneminin ilk tutukluları arasındaydı. Arifoğlu’nun ölümünü HDP Milletvekili ve insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu sosyal medya hesabından duyurdu.
Cezaevinden hastaneye yatırılması ve tahliyesine kadar Arifoğlu’nun durumuyla 2,5 yıldır yakından ilgilenen Gergerlioğlu, “Bingöllü bir iş adamıydı. OHAL sonrası tutuklandı. Malı, mülküne el kondu. Karaciğer nakilli olmasına rağmen ısrarla cezaevinde tutuldu. Her sağlık ihmaline, ihlaline uğradı. Apandisiti patladı, yoğun bakımda ölümden döndü, bitmedi. Kanser oldu, perişan haldeydi. İnfaz erteleme vermediler, acılar içinde kıvranıyordu. Defalarca soru önergesi verdim. TBMM’de andım. Sonunda tahliye edildi ama çok geçti, erimiş, bitmişti!” dedi.
ONA ÖZEL BİR ZULÜM VARDI!
Malatya Cezaevi müdürünü çok aradığını ifade eden Gergerlioğlu, “Belki en çok gündem ettiğim ve en çok kahrolduğum hasta tutukludur. Medeni Arifoğlu o hasta haliyle Adana’ya gitti, boş yere orada tedavi olamadı. Mahkum koğuşlarında refakatçi olmadan kaldı. Ortalıkta heder oldu. Malatya’ya tekrar döndü. Burada bakanlık ve cezaevi müdürlerini çok sıkıştırdım. Ona özel bir zulüm vardı” ifadelerini kullandı.
Gergerlioğlu, Arifoğlu’nun ilk ve hastanede çekilmiş son halinin fotoğrafını paylaşarak OHAL döneminde yapılan zulümlere bir kez daha dikkat çekti ve bu zulümlerin hukuk önünde mutlaka hesabının sorulacağını söyledi.
KARACİĞER NAKLİ YAPILMIŞTI, CEZAEVİNDE KANSER OLDU
15 Temmuz’dan sonra Cemaat soruşturmaları kapsamında tutuklanan Medeni Arifoğlu, karaciğer nakli yapılmış bir hasta olmasına rağmen tutuklu yargılandı ve örgüt üyesi olduğu iddiasıyla 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Malatya Cezaevinde apandisiti patlayan Arifoğlu, hastaneye geç sevk edildiği için 1,5 ay ölümle pençeleşti. Daha sonra kendisine Ekim 2018’de böbrek kanseri teşhisi konuldu. Buna rağmen uzun süre tahliye edilmedi. Böbrek kanseri ameliyat için Malatya’dan Adana’ya sevk edildiğinde ise hastanede mahkum koğuşu olmadığı için Adana F tipi Cezaevine konuldu. Gergerlioğlu’nun TBMM’de sürekli gündeme getirdiği Arifoğlu, 12 Mart 2019’da serbest bırakıldı ve bugün de sabaha karşı hayatını kaybetti.
CENAZESİ BUGÜN
Bir dönem Bingöl Girişimci İşadamları Derneği Başkanlığı da yapan Medeni Arifoğlu’nu 3 Mayıs 2011’de dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Bingöl’ün ekonomisine yaptığı katkılardan dolayı ödüllendirmişti. Medeni Arifoğlu’nun cenazesi bugün Bingöl Merkez Hacılar Camii’nden kaldırılacak.