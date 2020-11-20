Moskova Patrikhanesi Ordodoks Kilise ve Toplum Dernekleri Federasyonu üyesi ve aynı zamanda Hristiyanlık ve İslam Dayanışması Derneği Başkanı Dimitri Pakhomov, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünya barışı için bir tehlike olduğunu söyledi.





ARMAGEDDON’UN NÜKLEER ATEŞİ

Pakhomov, Poli Turco adlı sitede yer alan “Erdoğan’ın politikaları üçüncü dünya savaşının bir fitiline dönüşüyor” başlıklı yazısında Erdoğan’la ilgili şu ifadeleri kullandı: “Bütün insanlığı Armageddon’un nükleer ateşine sürükleme riski taşıyan uluslararası keşmekeş durumlardan çıkarmanın tek yolu, iyi niyetli tüm insanları bir araya getirerek, edindikleri binlerce yıllık iyi deneyimden istifade etmek. Ve bu tecrübelere dayanarak her düzeyde karar verebilen zeki bireylerden oluşan bir atmosferde birleştirici yeni bir düşünce akımı oluşturmak.”





GÜLEN’E 15 TEMMUZ HAKSIZLIĞI

Hizmet Hareketi ve Fethullah Gülen’e de yazısında yer veren Pakhomov, Türkiye’de 15 Temmuz Darbe kalkışması suçlamasıyla Gülen’e haksızlık yapıldığını belirtti.





Gülen’in fikirlerinin dünya barışına katkı sunduğunu vurgulayan Pakhomov: “İşte insanlığın kurtuluşu için sağlam fikir sunan ama ne yazık ki Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan idaresindeki mevcut Türk hükumeti tarafından haksız yere suçlanan Hizmet Hareketinin kurucusu Fethullah Gülen, 2016’da askeri darbe düzenlemekle suçlanıyor. Türkiyeli bir düşünür, yazar ve İslam dini rehberlerinden birisi hakkında söz ediyoruz.” ifadelerini kullandı.





Pakhomov kesinlikle temelsiz dediği suçlamaların kaynağını da şöyle anlattı “Tam da burada bu ülkenin yönetici elitinin gelecek adına aydınlanma; çok fikirliliğe dayalı bir gelecek inşa etme konusundaki isteksizliğinden kaynaklanıyor. Gülen’in çok sayıda kitabında anlattığı ortak bir insan kardeşliği konusuna duyarsızlık var.”

