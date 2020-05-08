Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan’ın popülaritesi düşüyor, Davutoğlu ve Babacan yükselişte /08 Mayıs 2020 09:48

Erdoğan’ın popülaritesi düşüyor, Davutoğlu ve Babacan yükselişte

AKP-MHP iktidarı anketlerde sürekli oy kaybediyor . Peki bu oylar nereye doğru gidiyor

SHABER3.COM

AKP’den istifa ederek ayrı ayrı parti kuran eski başbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve eski bakan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan çalışmalarını sürdürürken iki ismin popülaritesinde şimdiye kadar olan değişim merak ediliyor.

Metropoll Araştırma'nın 16 -21 Nisan tarihleri arasında 26 ilde bin 288 kişiyle yaptığı son ankette bu sorunun yanıtı arandı.

Metropoll Araştırma’nın başkanı Özer Sencar’ın paylaştığı verilere göre koronavirüs sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın popülaritesi düşerken, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın ise yükseliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının açıklandığı mart ayında yüzde 57,2 popülariteye sahipken, Davutoğlu’da bu oran yüzde 21,9, Babacan’da ise yüzde 18,2 olarak belirlendi.

Mart ayından sonra ise Erdoğan’ın popülaritesinde düşme başlıyor. Davutoğlu ve Babacan ise yükselişe geçiyor.

Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın popülaritesi nisan ayında yüzde 53,1’e geriliyor.

Mart ayında yüzde 21,9 orana sahip olan Gelecek Partisi lideri Davutoğlu’nun popülaritesi ise yükseliyor. Davutoğlu’nun popülaritesi nisan ayı itibarıyla yüzde 25,3’e ulaşıyor.

Benzer durum DEVA Partisi lideri Ali Babacan için de görülüyor. Babacan, mart ayında yüzde 18,2 popülariteye sahipken, bu oran nisan ayında 24,5’e yükseliyor.

Davutoğlu ve Babacan karşılaştıldığında ise Gelecek Partisi lideri Davutoğlu’nun popülaritesi Babacan’dan az farkla yüksek durumda.


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