Erdoğan’ın popülaritesi düşüyor, Davutoğlu ve Babacan yükselişte

AKP’den istifa ederek ayrı ayrı parti kuran eski başbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve eski bakan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan çalışmalarını sürdürürken iki ismin popülaritesinde şimdiye kadar olan değişim merak ediliyor.





Metropoll Araştırma'nın 16 -21 Nisan tarihleri arasında 26 ilde bin 288 kişiyle yaptığı son ankette bu sorunun yanıtı arandı.





Metropoll Araştırma’nın başkanı Özer Sencar’ın paylaştığı verilere göre koronavirüs sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın popülaritesi düşerken, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın ise yükseliyor.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının açıklandığı mart ayında yüzde 57,2 popülariteye sahipken, Davutoğlu’da bu oran yüzde 21,9, Babacan’da ise yüzde 18,2 olarak belirlendi.