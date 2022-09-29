Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan’ın ruh sağlığının tespiti için Psikiyatri Derneği’ne başvurdular /29 Eylül 2022 11:29

Erdoğan’ın ruh sağlığının tespiti için Psikiyatri Derneği’ne başvurdular

HKP, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili Türkiye Psikiyatri Derneği’ne dikkat çeken başvuruda bulundu. HKP avukatı Sait Kıran, “Psikolojik rahatsızlıkları olan bir kişinin devletin en yüksek makamını işgal etmesi hukuka uygun değildir” dedi.

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Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Ankut (Efe), AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ruh sağlığı durum tespitine ilişkin Türkiye Psikiyatri Derneği’ne “Hekim örgütleri sorumluluklarının gereğini yerine getirmeli, Erdoğan’ın asla kamu görevi yapamayacağını belirten tanı koyup raporlar yazmalıdırlar…” içerikli bir mektup yazdı.

ERDOĞAN’IN 3 PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞI VAR

Mektupta HKP lideri Efe, Erdoğan’da “narsistik kişilik bozukluğu”, “mitomanik kişilik bozukluğu” ve “kriminal psikopatlık” bulunduğunu öne sürdü.

Mektup’ta özetçe şu ifadelere yer verildi:

“Saygıdeğer Bilim İnsanları; Tayyip Erdoğan’ın sizin de takdir edeceğiniz gibi bir tek gün bile kamu görevi yapmaması gerekir. Tayyip Erdoğan’ın acilen psikiyatrik, psikolojik tedaviye alınması, izlenmesi gereken bilimsel, sağlıklı yoldur. Biz asla Tayyip Erdoğan’ı öldürelim, asalım, keselim, demiyoruz. Onu kamu görevinden uzaklaştırıp psikiyatrik, psikolojik tedaviye alalım, diyoruz. Kurum-örgüt olarak sizden bu yönde bir tespit ve teşhis içeren rapor ortaya koyup açıklamanızı talep ediyoruz.”

“DEVLETİN EN YÜKSEK MAKAMINI İŞGAL ETMEKTEDİR”

HKP Genel Sekreter Yardımcısı Av. Sait Kıran, HKP lideri Efe’nin kaleme aldığı mektubu Türkiye Psikiyatri Derneği yetkililerine teslim etti. Dernek önünde açıklama yapan Kıran, “HKP Genel Başkanı Nurullah Efe adına Türkiye Psikiyatri Derneği’ne bir başvuruda bulunduk. Şu an AKP’giller’in reisi olan ve bize göre diplomasız olduğu için meşru olmayan biçimde cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden Recep Tayyip Erdoğan’ın psikolojik rahatsızlıkları nedeni ile bu durumun tespiti ve görevden alınabilmesi için başvuru yapmaları talebi ile Türkiye Psikiyatri Derneği’ne başvurduk” dedi.

“Recep Tayyip Erdoğan’da narsistik kişilik bozukluğu, mitomanik kişilik bozukluğu ve kriminal psikopatlık bulunduğuna dair yaygın bir kanı var” diyen Kıran, sözlerine şöyle devam etti:

“Bildiğiniz gibi psikolojik rahatsızlıkları olan bir kişinin devletin en yüksek makamını işgal etmesi hukuka da uygun değildir. Ülkemizin halkımızın çıkarları ve geleceği açısından ciddi tehlike oluşturmaktadır. Bu tehlikeyi ortadan kaldırmak için HKP Genel Başkanı Nurullah Efe adına bu başvuruda bulunulmuştur. Umuyoruz ki Türkiye Psikiyatri Derneği, doktorluğun ve görevinin gerektirdiğini yerine getirir. Ve bu konuda gerekli adımları atar.”
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