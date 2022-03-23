Erdoğan’ın sağlık sorunları yine gündemde: Grup toplantısı da iptal

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşma yapacağı yarınki AKP grup toplantısı iptal oldu.





İptale ilişkin henüz bir gerekçe de açıklanmadı.





Erdoğan, bugün de Saray’da düzenlenen bir toplu açılış törenine katılmadı.





Saray’da ağırladığı Hollanda Başbakanı Mart Rutte ile bir basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, dünkü AKP İl Başkanları Toplantısı’nda da kısık sesiyle konuşma yapmak zorunda kaldı. Burada bir süre konuşmasına ara veren Erdoğan, “Kusura bakmayın. Cuma günü malum 1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılışını yaptık. Orada da şifa bulduk” dedi.





SAĞLIĞI UZUN SÜREDİR GÜNDEMDE

Erdoğan, son bir yıldır sağlık problemleri ile gündemden düşmüyor. Azerbaycan ziyaretinde düzenlenen devlet töreninde sendeleyerek yürüyen Erdoğan, bir canlı yayında da uyuya kaldı.









Daha sonra Erdoğan’ın denge kaybı yaşayan yaşlılar için üretilen, otomatik balans sağlayarak düşmeyi engelleyen bir ayakkabı kullandığı kameralara yansıdı.





Erdoğan’ın İzmir’deki AKP Kongresi sırasında yürürken korumalarının koluna girmesi de çok konuşuldu.









Erdoğan’ın sağlık sorunlarının konuşulmasından rahatsız olan Saray, Erdoğan’ın da performans sergilediği bir basket maçı videosu paylaştı.