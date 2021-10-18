Erdoğan’ın satılmayan kitabını AKP bedava dağıtıyor

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yazdığı “Daha adil bir dünya mümkün” isimli kitap yapılan indirimlere rağmen satılmayınca AKP teşkilatlarına dağıtılmaya başlandı. AKP teşkilatları, belediyeler kitap hediye yarışı yapıyor.







PARTİNİN TEK HEDİYELİK ÜRÜNÜ HALİNE GELDİ





AKP’li belediyeler, parti teşkilatları toplu okuma programlarının yanı sıra ziyarete gelenlere, gittikleri ziyaretlerde, internette paylaşım yapanlara Erdoğan’ın kitabını hediye ediyor. Karabük parti teşkilatı, ilk kez oy kullanacakların doğum günlerini kutlayıp Erdoğan’ın kitabını takdim ediyor.









TEŞKİLATA GELENLERE HEDİYE EDİLİYOR





AKP Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu yaptığı bir paylaşımda “Genç kardeşlerimizle gerçekleştirdiğimiz programda; genç kardeşlerimizin sorularını cevapladık, sohbet ettik ve Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın yazdığı ‘Daha Adil Bir Dünya Mümkün’ kitabını çekilişte çıkan gençlerimize takdim ettim” dedi.





FİYATI 40 LİRADAN 14 LİRAYA KADAR DÜŞTÜ





Erdoğan’ın yayınladığı “Daha adil bir dünya mümkün” isimli kitabı indirime girdi. 216 sayfadan oluşan kitabın basımını Turkuvaz Kitap yaptı. Kitap ciltli ve ciltsiz olarak iki ayrı biçimde satışa sunulmuş, ciltli kitabın fiyatı 60 lira, ciltsiz olarak satış fiyatı ise 40 lira olarak belirlenmişti. Ciltsiz kitabın fiyatı önce 28 liraya, sonra da 14 liraya düşürüldü ancak indirime rağmen kitap beklenen ilgiyi görmedi.



