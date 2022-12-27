Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan’ın seçimi öne almak istediğinin ilk somut işareti /27 Aralık 2022 13:16

Erdoğan’ın seçimi öne almak istediğinin ilk somut işareti

Gazeteci Murat Yetkin, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 Haziran’da yapılması planlanan seçimleri öne almak istediğinin ilk kanıtının ortaya çıktığını yazdı. Yetkin, ilk somut işaretin Antalya Diplomasi Forumu’nun değişen tarihi olduğunu belirtti.

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Normal koşullarda 18 Haziran 2023’te yapılması gereken seçimlerin tarihine dair tartışmalar devam ederken gazeteci-yazar Murat Yetkin, seçimlerin öne alınmasına ilişkin ilk somut gelişmenin yaşandığını yazdı.

Murat Yetkin, yetkinreport’ta yayımlanan bugünkü, “Erdoğan’ın 18 Haziran endişesinin ilk somut işareti: Antalya” başlıklı yazısında, “Bir süredir siyaset kulislerini ve kamuoyunu meşgul etse ve artık üzerinde konuşulmaya başlasa da Erdoğan’ın seçimi öne çekmek isteği yönünde somut işaret alınmamıştı” dedi.


Yetkin, “İlk somut işaret bu yıl 28-30 Nisan’da yapılması planlanan Antalya Diplomasi Forumu’nun altı hafta öne çekilerek 10-12 Mart’ta yapılacağının duyurulması oldu” dedi ve sürecin gelişimini şöyle aktardı:

“Aslında her yıl Mart ayında yapılan Antalya Diplomasi Forumu (ADF) bu yıl 21-23 Nisan tarihlerine gelen Ramazan Bayramı sonrasına bırakılmıştı. Böylece 18 Haziran seçimleri öncesinde dünya siyasetinin önemli isimlerinin Türkiye’ye gelişi Erdoğan’ın seçim kampanyasına da hizmet etmiş olacaktı. (…)

Bazı kaynaklar ADF’nin öne alınmasını Nisan’da turizm sezonunun başlamasına ya da Ramazan ayına bağlamaya çalışsalar da bu geçerli değil; ADF Nisan sonuna planlanırken zaten Ramazan ve Bayram’ın geçmesi amaçlanmıştı, turizm sezonu da biliniyordu. Geriye ADF’nin seçimlerin 18 Haziran öncesine alınması ihtimali düşünülerek öne alındığı gerekçesi kalıyor.”

Yazısının devamında, “Peki, Erdoğan neden seçimi 18 Haziran öncesine almak istiyor?” diye soran Yetkin, şu ifadeleri kullandı:

“Bunun hem ekonomik hem siyasi nedenleri bulunuyor.

Ekonomik nedenler açık. Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 Aralık’ta AK Parti Meclis Grubuna hitap ederken, ek önlem alınmazsa, Ocak’tan itibaren ücretlerde yapılacak artışın birkaç aç içinde etkisini yitirebileceğini söylemişti.

Siyasi nedenler iki etkene bağlı. Birincisi Erdoğan’ın seçimi kazanacağından emin görünse de ilk turda alamayacağı endişesi içinde olması. 18 Haziran’da hem Cumhurbaşkanı hem milletvekili seçimi yapılacak. Hiçbir cumhurbaşkanı adayı yüzde 50+1 oya ulaşamazsa ikinci tur 2 Temmuz’da yapılacak.”

Yetkin, seçimin hangi tarihte yapılabileceğine ilişkin ise, “Kuliste en çok konuşulan tarih 14 Mayıs, ancak 7 Mayıs ve 21 Mayıs tarihleri de kuliste konuşuluyor” diye yazdı.
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