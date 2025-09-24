Erdoğan’ın “Sivil Ölüm Projesi”ni anlatan kitap çıktı

Kitap, Erdoğan yönetiminin Gülen Hareketi’ne karşı yürüttüğü sistematik kampanyayı nefret söylemi, gözaltılar, tutuklamalar ve insan hakları ihlalleri bağlamında inceliyor. Yazarlar, olayların gün gün kronolojisini vermek yerine, on yılı aşkın süredir süregelen baskıların ana hatlarını belgelere dayanarak özetliyor.
Kitapta, yalnızca 2024’ün ilk beş ayında 1.877 kişinin gözaltına alındığına dikkat çekiliyor; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın göreve geldiği ilk yıl içinde 9.251 gözaltı ve tutuklamayla övündüğü, lise ve üniversite öğrencilerinin anneleriyle birlikte tutuklandığı ve çocukların karakollarda psikolojik baskıya maruz bırakıldığı aktarılıyor.
Fethullah Gülen Hocaefendi’nin Ekim 2024’teki vefatından sonra Erdoğan’ın kullandığı ağır nefret söylemleri de kitapta yer buluyor. Yazarlar, bu söylemleri uluslararası normlara aykırı bir “cadı avı”nın parçası olarak nitelendiriyor.
Uluslararası sözleşmeler kapsamında Erdoğan yönetiminin insanlığa karşı işlediği suçları da analiz eden yazarlar, uluslararası toplumun birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguluyor:
“Siyasi katliam devam ediyor. Sadece uluslararası toplum ve hükümetler birlikte hareket ederek bunu durdurabilir.”
Kitap Amazon’dan satışa sunuldu.
ABD: https://a.co/d/bVAkhn0
İngiltere: https://amzn.eu/d/iLvbep9
Almanya: https://amzn.eu/d/1KaWHZe