Erdoğan’ın sözleri ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ sayıldı

Önceki dönem CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok'un, sosyal medya üzerinden 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla yargılandığı davaya Urla'da devam edildi.



CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Güzelbahçe İlçe Başkanı Çağlayan Bilgen, Gaziemir İlçe Başkanı Kasım Özkan, Belediye Meclis Üyeleri, parti örgütü temsilcileri il ve ilçe yöneticileri ve çok sayıda CHP'linin katıldığı duruşma, 25 Kasım 2021 tarihine ertelendi.



İddianameye, 'Cumhurbaşkanına hakaret suçu' diyerek konulan paylaşımlardan birisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan'ın kendi sözleri oldu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 27 Kasım 2017 yılında AKP gurup toplantısında ismini ve makamını kullananlara yönelik sözleri soran gazetecilere, "Tepeden tırnağa ailem de dahil artık bu makamı kullandırtmayacağız. Bu makamlar sahtekarların dolandırıcıların kullanacağı makamlar değildir" demişti. Zeynep Altıok'a açılan Cumhurbaşkanına hakaret davası içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerinin paylaşıldığı tweet de bulunuyor.



Avukat Murat Aydın duruşma sonrası yaptığı açıklamada, şunları belirtti:

" 'İddianame o kadar özensiz bir şekilde hazırlanmış ki, daha önce yargılanıp beraat edilen ifadeler bu iddianameye tekrar eklenmiş Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tırnak içine alınarak alıntılanan sözleri "Cumhurbaşkanına hakaret' diyerek iddianameye konuldu."







"Altıok’un aktif milletvekili ve İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı döneme ait paylaşımlar geriye dönük olarak taranarak 58 paylaşımda Cumhurbaşkanına hakaret suçu olduğu iddiasıyla dava açılmıştı. Bu 58 tweet ise bağlamlarından koparılarak tarih ve gündem sıralaması da gözetilmeksizin bir çok tweet mükerrer olarak yazılmış adeta bir torbaya doldurulmuş gibi iddianame oluşturulmuş. Tüm bunların, hukuk aracılığıyla muhalif sesleri susturmaya yönelik bir korku iklimi yaratmak amacını taşıdığını cok iyi biliyoruz.



Zeynep Altıok ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aynı gün Amerikalı bir gazeteciye verdiği röportajda, Türkiye’de Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla 100 bine yakın insanın yargılandığı suçlamasını kabul etmeyerek, 'Türkiye özgür bir ülkedir. Benim hakkımda açılan böyle bir dava yok. Siz bunlara inanıyor musunuz?’ sözlerini hatırlatarak, “İnanmasak nasıl olacak? İfade ve eleştiri hakkını kullandığım sözlerimden dolayı yargılanan o yüz bin kişiden biri de benim. Üstelik bugün davayı açanın temsili gelmediği için ikinci kez karar duruşması ertelendi. Memlekette bunca haksızlık, kadın cinayeti davaları, siyasi görüşleri nedeniyle yargılananlar, adalet bekleyen katliamlar varken kamu kaynakları ve hukuk sistemi böyle oyalanıyor ve kilitleniyor."



Zeynep Altıok; attığı tweet’lerin hiçbirinin hakaret ve küfür içermediğini belirterek, “En çarpıcı olan ve yüksek etkileşim alanlarında bile nükte, ironi gibi yöntemler kullanılarak siyasi iktidar ve iktidarın genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın icraatlarını eleştirilmektedir” diye ekledi.