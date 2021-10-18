Erdoğan’ın “suç işlediği” videosu ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun devlet memurları hakkında söylediklerini eleştiren ve bunun “suç” olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yıllar önce de buna benzer bir açıklama yaptığı videosu sosyal medyada yayılıyor.





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kanun dışına çıkmış devlet memurları hakkında “Kanun dışı her ne yaptırılıyorsa, Pazartesi itibariyle durun. Bu illegal, paralel sistemlerden elinizi, eteğinizi çekin” ifadelerini kullanırken Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun bu sözlerini Afrika ziyareti öncesi Havalimanında yaptığı konuşmada “Cumhurbaşkanından en alt düzeydeki memura kadar herkes, görevini hukuka uygun yapmak mecburiyetindedir. Aynı mecburiyet muhalefet için de geçerlidir. Kılıçdaroğlu’nun tehditi, açıkça bir suçtur. Nasıl olur da bu ülkenin memurlarını tehdit edersin?” sözleriyle eleştirmişti.





ERDOĞAN’DA AYNI ‘SUÇ’U İŞLEMİŞ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu eleştirisi gündemdeki sıcaklığını korurken 2001 yılında AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşma ortaya çıktı. Söz konusu konuşmada Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’nun memurlarla ilgili söylediği ifadelere benzer bir konuşma yaptığı gözlemleniyor.

Erdoğan o grup toplantısında “Devletin bürokratlarına suç işlettiriliyor. Buradan açıkça ilan ediyorum, bu işleri yapanlar, yaptıkları hukuksuz ve ahlaksız her türlü faaliyetin altında ezilecekler.” Diye konuşurken bu konuşması sosyal medyada hızla yayılıyor.