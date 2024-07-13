Samanyolu Haber /Dünya / Erdoğan’ın tahıl diplomasisi yeniden başladı /13 Temmuz 2024 12:33

Erdoğan’ın tahıl diplomasisi yeniden başladı

Türkiye'nin Karadeniz'deki tahıl koridorunun yeniden başlatılması konusunda Rusya ve Ukrayna ile pazarlık yaptığı bildirildi.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA

Washington’da NATO zirvesi kapsamında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Diyoruz ki: Tahıl koridorunu yeniden açalım. Şu anda hem Rusya hem de Ukrayna ile bu konuyu müzakere ediyoruz. Bu konuyla ilgili henüz bir sonuca ulaşamadık” dedi.

Erdoğan’ın bu konuyu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinin başında Kazakistan'da görüştüğünü ve Ukrayna lideri Vladimir Zelensky ile de ABD'deki NATO zirvesi esnasında görüştüğü belirtiliyor.

Putin'le görüşmesi hakkında daha önce konuşan cumhurbaşkanı, meslektaşına, Türkiye üzerinden Afrika'ya ve gıda sorunu yaşanan diğer bölgelere giden tahıl koridoru çalışmalarına devam edilmesini önerdiğini ve Putin'in buna olumlu yanıt verdiğini söylemişti.

Erdoğan NATO zirvesinde Zelensky ile görüştü

NATO zirvesi kapsamında Washington’da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile görüştü.
Ukrayna-Rusya arasındaki çatışmaların seyri ile bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna krizinin adil bir barışla sonuçlanması için gayretlerini sürdürdüğünü, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yeniden canlandırılması için de çalışmalara başlandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin barışa zemin oluşturmak adına arabuluculuk dahil her türlü girişime hazır olduğunu da sözlerine ekledi.
Görüşme ile ilgili konuşan Zelenskiy, "Erdoğan ile yaptığımız görüşme yapıcı geçti. Ukrayna Türkiye'de Gıda Güvenliği ve Denizcilik Konfaransı düzenleyecek." dedi.

Ayrıca Zelensky, Erdoğan'la görüşmesinin ardından, İsviçre'deki barış zirvesinde alınan kararlara içinde de Türkiye'de gıda güvenliği ve seyrüsefer özgürlüğü konulu bir konferansın gündeme geldiğini söyledi.
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