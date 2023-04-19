Erdoğan’ın tiyatro sahnesinden Dilipak da indi: 15 Temmuz patladı patlayacak!

SAMANYOLUHABER.COM- ANALİZ





15 Temmuz patladı patlayacak!





Siyaset ve medya gündemini takip eden herkes, Serdar Akinan’ın Muhammet Yakut’la yaptığı seri röportajlar ve daha özelde de 15 Temmuz tiyatrosunun Erdoğan için en hassas sahnesi olan Marmaris baskınına dair açıklamaları nedeniyle gözaltına alındığı konusunda hemfikir.







Serdar Akinan, 15 Temmuz gecesi Erdoğan’a suikast için gönderildiği iddia edilen MAK timleriyle ilgili çok kritik bilgiyi belgeleriyle deşifre etmişti. MAK timlerinden önce Erdoğan’ın bulunduğu otelin yakınına 3 helikopterle Libya ve Suriye’de kullanılan IŞİD militanlarının indirildiğini belirten Akinan, bu olaya dair tutanak düzenleyen polisin 2 gün sonra öldürüldüğünü açıklamıştı.





Akinan, konuyla ilgili açıklamalarının yer aldığı videosunu yayınlamasının hemen akabinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki evinde gözaltına alındı. Önce, kim tarafından alındığı ve nereye götürüldüğü öğrenilmedi. Ancak daha sonra, gözaltı talimatının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verildiği ve gözaltı işleminin de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi tarafından yapıldığı bilgisi verildi.





Akinan’ın Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde tutulduğu ve dosyası hakkında gizlilik kararı verildiği de gelen bilgiler arasında.





15 Temmuz tiyatrosu son zamanlarda daha sık konuşulur ve bilhassa bugüne kadar bilinçli şekilde susan kesimler tarafından dillendirilir, gündeme getirilir oldu. Sedat Peker, “dijital tecrit”ten hemen önceki günlerde, 15 Temmuz gecesi öldürülen Erol Olçok’un eski eşi Nihal Olçok’un talebi üzerine “Vekaletinizi şerefle kabul ediyorum” şeklinde tweet atmış, ancak çok detaya girmemişti. Peker daha önce de 15 Temmuz gecesi AKP’nin İstanbul İl Başkanlığı’nda Gençlik Kolları üyelerine kalaşnikof dağıtıldığını açıklamıştı.





Peker çok detaya girmedi ancak onun 25 yıllık dostu Muhammet Yakut, bir haftadır yayınlıyor olduğu videolarda, 15 Temmuz’un bir tiyatro olduğunu belitererek, iktidarın da muhalefetin de bu senaryodan haberinin olduğunu açık bir şekilde ifade etti.





Yakut, Serdar Akinan’la yaptığı röportajda, Peker gibi Erdoğan’ı açıktan hedef almamaya özen gösterdi, fakat Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a çok sert suçlamalar yöneltti. Şunları söyledi Yakut: “15 Temmuz tiyatroydu. Anlatacağım göreceksiniz. (AKP’li parti yöneticileri) Bilmiyorlar mı tiyatro olduğunu? Namusuma şerefime ölen insanların hepsinin katli bunların boynunadır. 252 adam öldü bu ülkede. Hulusi Akar, eğer ben seni Kayseri’de taşlatmazsam namussuzum açıkladığım zaman. AK Partili milletvekilleri bilmiyor mu? Ulan siz evinize nasıl giriyorsunuz? Tiyatro mu, piyes piyes! Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan bilmiyor mu tiyatro olduğunu? Hepsi biliyor.”





İşte Serdar Akinan, bu röportajın akabinde bir de Marmaris baskını sahnesi ile ilgili açıklama yapınca gözaltına alındı.





Akinan’ın gözaltına alınmasına tepki gösterenler arasında çok ilginç bir isim vardı. Yıllarca Erdoğan’ın en sadık yandaşlarından biri olarak kalem oynatan, Erdoğan’ın 15 Temmuz sahnesine sıkı sıkıya sarılıp sahnede boy gösteren Abdurrahman Dilipak da tepki gösterenler arasındaydı.





Dilipak, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Tr724 haber sitesinin konuya dair haberini de ekleyerek, “Ve Akinan gözaltında. 15 Temmuz patladı patlayacak” ifadelerini kullandı. Tr724 haber sitesinin haberinde, Akinan’ın Marmaris baskınına dair açıklamasının videosu da vardı. Özellikle yapılmış bir paylaşım olduğu her halinden belliydi bu tweetin.





Geçmişte ve halen de günümüzde, Ergenekon zihniyetiyle yoldaşlık etmiş ve bu nedenle bazıları 2013 sonrası Erdoğan’la müttefik olmuş isimlerin şimdilerde 15 Temmuz tiyatrosunu deşifre etme gayretine girmeleri hayli dikkat çekici.





Aradan 7 geçtikten sonra, sanki kafalarına saksı düşmüş gibi, “tiyatro, piyes” vesaire demeye ve olayın üstüne gitmeye başladılar. Erdoğan’ı 15 Temmuz üzerinden köşeye sıkıştırma gayreti içindeler.





“Bamya” kod adlı Ahmet Zeki Üçok, 15 Temmuz’un sonra “Bugünlerde Cumhurbaşkanının başına bir şey gelmemeli. F.. ile mücadele bitene kadar bir süre daha görevine devam etmeli. Sonrasında…” demişti ya, o mesele işte.





Nihayetinde Abdurrahman Dilipak da Erdoğan’ın 15 Temmuz tiyatrosunun sahnesinden indi. Şimdi o da “tiyatro” diyor. Üstelik “patladı patlayacak” diyerek bazı hadiselerin haberini de veriyor.





Ancak öyle elini yıkayıp çıkıvermek yok!





15 Temmuz tiyatrosunun perdesi, sahne rol alan tüm aktör ve figüranları gerçekleri olduğu gibi anlatmadıkça kapanmayacak.





Biz işte o son sahneyi bekliyoruz.



