"Erdoğan’ın toparlaması çok zor, uçağın burnu yukarı kalkmaz artık"

19 yıl boyunca iktidarda olan AKP’nin kısır döngüye girdiğini, Filistin meselesinde de yine yalancı pehlivanlığa kalktığını belirten Gergerlioğlu, demokrasi ve hukuktan uzaklaşıldığını, Sedat Peker’in iddialarını araştıracak bir savcının dahi kalmadığını ifade etti







Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun Euronews’e yayınlayan yazısının tamamı şöyle:





‘‘Erdoğan Dimyat’a pirince giderken eldeki bulgurdan oldu. Ne demokratikleşebildi ne de batıya alternatif bir güç oldu. İktidarı küçüldükçe küçüldü. Kısır döngü içinde. 19 yılda ne siyasi ne sosyal ne de kültürel meseleleri çözebildi.





Ak Parti boyundan büyük işlere karıştı. İhvan’ın daha siyasete hazır olmadığı gerçeğini göz ardı etti. İhvan ve Ak Parti realiteden uzak hayallere daldı. Çok kültürlü Mısır toplumunu tedirgin etti, batıyı korkuttu. Ve üzücü son gerçekleşti. Göz yumulan Sisi darbesi başarılı oldu. Erdoğan Mısır pınarını kaybetti. Ve altında kaldığı bu başarısızlığından dolayı yıllardır Mısır ile küs. Şimdi gidip Mısır ve Suudi Arabistan ile barışmaya çalışıyor. Suriye’de Rusya’nın politikalarını kabulleniyor. Suriye’de Rusya’nın politikalarına bu gidişle boyun eğecek. Demokrasiden, hukuktan, AB’ye geçiş çabalarından uzaklaşarak eline ne geçti? Pişmanlık, zarar, ilişki onarmak için tükürdüğünü yalamak.





ABD tarafından Ermeni Soykırımı’nın tanınmasının ardından iktidar kabullenmişti. Zevahiri kurtarmak için son bir iki gün açıklama yaptılar. Dış ilişkileri iyi bilenler son gün temaslarının bir anlamı olmadığını çok iyi bilirler. Öyle önemli konulara çoktan karar verilmiştir. İktidar kabullenmişti, çünkü politikalarının zorunlu sonucuydu bu. Kendi başına bir şeyler yapmaya kalkmıştı ve altında kalmıştı. Şimdi Filistin meselesinde yine yalancı pehlivanlığa kalkıyor. İçte ve dışta ekonomik, sosyal, siyasi kötü durumda olan, tükürdüğünü yalayan bir iktidarın Filistin için yapabileceği bir şey yoktur. Filistin üzerinden hamaset üretip iç politikayı kurtarmaktan başka yapacağı yoktur.





”NE YAPACAĞINI BİLEMEZ BİR İKTİDAR ORTAYA ÇIKTI”





İç politikada skandal üstüne skandal yaşanmakta. Yurttaşları batıya kaçan, bunun için iktidarın belediyelerindeki pasaport sahtekarlığını kullandığı, 128 milyar doların sahte bir ekonomik görüntü vermek için eritildiği, Covid mücadelesinde en kötü ülke olmanın başarıldığı, aşı temininde büyük hatalar yapılıp, zaten kötü olan ekonominin ve fakirliğin arttığı bir ülke oluşturdular. Bunları telaşla örtmek için 128 milyar dolar videosu ve telaşla kurtarmaya çalıştıkları ekonomi için “aşılandık hoşça vakit geçirebilirsiniz” videolarıyla skandal oluşunca ne yapacağını bilemez bir iktidar ortaya çıktı.





”2.SUSURLUK İHTİMALİNİ SORUŞTURAN SAVCILAR DA YOK”





Gelinen son noktada mafya ile işbirliği yapıp ve pervasızca bunun üzerini örtmeye çalışan bir iktidar tablosu var. İçişleri Bakanının mafya ile ilişki iddiaları ülkenin en önemli gündem maddesi. 2. Susurluk ihtimalini soruşturan savcılar da yok. Bakıcılığı örtmek için toplumsal olaylarda kamera çekim yasağı da getirdiler. Demokrasiden uzaklaşmayı tercih edenlerin yapacağı başka bir şey yoktur. Sert tedbirlerle otoriter tedbirlerinizi artırmaya çalışırsınız.





”ERDOĞAN’IN ABD İLE İLİŞKİLERİ DÜZELTMEKTEN BAŞKA ŞANSI YOK”





Demokratların kazanmasıyla başka seçeneği kalmayan Erdoğan zaman içinde ABD ile ilişkileri düzeltmeye çalışacaktır, başka çaresi de yoktur. İçte ve dışta kötüleşmiş politikaların bir şekilde giderilmesi gerekir. Siyasi hayatı boyunca çok badireyi, yeni manevralarıyla atlatmış olan Erdoğan böyle bir yöneliş içinde de olacak. Ama gidişat artık iniş ivmesi yönünde, toparlanması çok zor, uçağın burnu yukarı kalkmaz artık.’’