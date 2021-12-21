Erdoğan’ın tutarsız ‘faiz ve nas’ açıklamasına ilahiyatçılardan tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Merkez Bankası’nın (MB) faiz indirimine ilişkin, “Bir Müslüman olarak ‘nas’lar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim. Hüküm bu” sözleri ile “nas tartışması” yeniden alevlendi. Emekli müftü Gani Aşık, “AKP önderlerinin tamamı zenginleşirken halkın yoksullaşmasının günahını İslama mı yüklemeye çalışıyorsunuz” sorusunu yöneltirken ilahiyatçı Prof. Dr. Mehmet Azimli ise Hazreti Muhammed döneminde yasaklanan riba ile günümüzdeki faizin birbirine denk olmadığını belirterek “O günkü ribaya bakıp da günümüzdeki faizi denk görmek makul gelmiyor çünkü birbiriyle örtüşmüyor” dedi.





Erdoğan, önceki gün katıldığı İlim Yayma Vakfı’nın 2021 İlim Yayma Ödülleri töreninde, faize ilişkin karara işaret ederek “Neymiş efendim faizleri düşürüyormuşuz. Benden başka bir şey beklemeyin. Bir Müslüman olarak ‘nas’lar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim. Hüküm bu” dedi. Böylece Erdoğan’ın kasımdaki “Nas ortada. Nas orada olduğuna göre sana bana ne oluyor? Olaya buradan bakacağız ve adımımızı ona göre atacağız” açıklaması ile başlayan tartışma yeniden alevlendi. Erdoğan’ın bu açıklamasına Cübbeli Ahmet olarak da bilinin Ahmet Mahmut Ünlü de katılarak, “Nas anladık da burası şeriat devleti mi” tepkisini göstermişti.



"GÜNAHI İSLAMA YÜKLEMEK"



Cumhuriyet’e konuşan emekli müftü Gani Aşık, Kuran’ın o dönemde bilinmeyen banka faizlerini değil, tefeciliği yasakladığını söylerken Mısır Yüksek Din Şûrası’nın, 2002’de banka faizlerinin haram olmadığını fetvaya bağladığını vurguladı. Erdoğan’ın açıklamalarının düşündüren yanları olduğunu kaydeden Aşık, “Faizin yüzde 15’i haram da yüzde biri helal mi? Neden sıfırlamıyorsunuz? Kendileri Taliban’ın kontrolüne giren Afganistan’ın emiri mi, yoksa laik devletin cumhurbaşkanı mı? AKP önderlerinin tamamı zenginleşirken halkın yoksullaşmasının günahını İslama mı yüklemeye çalışıyorsunuz? Yalan ve türevleri Kuran’da 280 yerde anılır ve yasaklanır. Halkı 20 yıla yakındır aldatan AKP, bu ayetleri nas saymıyor mu?” tepkisini gösterdi.



PROF. DR. AZİMLİ: RİBA AYRI, FAİZ AYRI



Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Mehmet Azimli ise Hz. Muhammed dönemindeki riba, yani faiz ile günümüzdeki reel faizin birbirine tekabül etmediğini söyledi. “Hazreti Peygamber dönemindeki faiz, tefeci faizidir. Hazreti Peygamber, ilk kaldırdığı faizin amcasının faizi olduğunu söyler. Amcasının paradan para kazanan yapısı vardı” diyen Azimli, Âli İmran Suresi 130. ayette “Ey iman edenler! Kat kat faiz yemeyin” dendiğine işaret ederek “Burada anlatılanın tefeci faizleri olduğunu düşünüyorum. Bir ara Türkiye’de yüzde 7 bin temerrüt faizleri vardı. Buna benziyor. Bankaların verdiği ev, araba kredilerindeki faizler, Kuran’da ve Hazreti Peygamber döneminde yasaklanan faize, ribaya tekabül etmiyor. Tefecilik, riba ayrıdır. Günümüzdeki faiz çok farklı. O günkü ribaya bakıp da günümüzdeki faizi denk görmek makul gelmiyor çünkü birbiriyle örtüşmüyor” ifadelerini kullandı.