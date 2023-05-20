Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan’ın videosundaki ilginç detaylar: Berat, 5’li Çete, Kınık /20 Mayıs 2023 10:26

Erdoğan’ın videosundaki ilginç detaylar: Berat, 5’li Çete, Kınık

Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Tayyip Erdoğan için 'AK Parti Youtube' hesabından "Birlikte Yürüyecek Daha Çok Yolumuz Var" başlıklı yeni bir reklam filmi yayınlandı.

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Reklamda Erdoğan ile Berat Albayrak'ın görüntülerine yer verildi. Neredeyse her taşın altından çıkan ve AKP tarafından ihalelere 'boğulan' ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından “Onlara verilenleri geri alacağım” dediği 'Beşli Çete' de videoda yer aldı.



Videoda Beşli Çete'nin hemen arkasında Yiğit Bulut da görülüyor. Görüntülerdeki bir diğer detay ise depremlerin ardından çadır sattığı için gündeme gelen ve seçimden birkaç gün önce istifa ettiğini açıklayan Kerem Kınık oldu.

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