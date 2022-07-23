Erdoğan’ın yanlışını ortaya koyan Japon fenomen Türkiye’den gönderiliyor

Türkiye’de yaşayan sosyal medya fenomeni Yoshi Enomoto, ikamet uzatma başvurusunun reddedildiğini açıkladı. En yakın zamanda yurt dışına çıkması gerektiğini belirten Enomoto reddedilecek ne yaptığını bilmediğini ifade etti.





YURT DIŞINDAN TEKRAR BAŞVURU YAPACAĞIM

Enomoto, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “İkamet uzatma başvurum reddedildi. En yakın zamanda yurt dışına çıkmam lazım. Reddedilecek ne yaptığımı bilmiyorum. Bildiğim kadarıyla red sebebi hiç açıklanmaz. Hem binlerce TL boşa gitti, hem de Türkiye’nin artık kalmamı istememesi de beni çok üzüyor. Yurt dışına çıktıktan sonra tekrar başvuru yapacağımı düşünüyorum. Ama bir kere reddedildikten sonra kabul edileceği ihtimal ne kadar var…” ifadelerini kullandı.





GÜNDEM OLUNCA YENİ GÖRÜŞME İÇİN ÇAĞRILDI

Enomoto, daha sonra yaptığı paylaşımda Göç İdaresi ile iletişime geçtiğini ve yeni bir görüşme yapacağını açıkladı. Enomoto paylaşımında şu ifadeyi kullandı: “Göç İdaresi ile iletişime geçtim. Pazartesi bir görüşme yapacağız. Evraklarıma tekrar baktığında bir sorun olmadığını görmüşler. Yani muhtemelen Türkiye’de kalmaya devam edebilirim. Çok sayıda mesaj geldiği için dönüş yapamadım ama yardım etmek istediğiniz için çok teşekkür ederim.”