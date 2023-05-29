Erdoğan’ın yeniden seçilmesini silahla kutlamak isteyen Trabzonlu kendini vurdu

Trabzon'nun Sürmene ilçesinde yaşayan Yakup Hendemeoğlu, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimi kazanmasını kutlarken tutukluk yapan silahı ile kendini vurdu.
Edinilen bilgiye göre Sürmene'nin Yeniay mahallesinde yaşayan 71 yaşındaki Yakup Hendemoğlu, silahtan çıkan kurşunla karnından ağır yaralandı.
Evdekiler tarafından önce ilçe hastanesine kaldırılan Hendemoğlu, sonrasında Kaşüstü’ndeki Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.