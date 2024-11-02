Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan’ın yolunu kesip torpil istedi /02 Kasım 2024 08:54

Erdoğan’ın yolunu kesip torpil istedi

AKP’li Diyarbakır Milletvekili Ataman, Meclis bahçesinde Erdoğan’ın önünü keserek, siyasi bağlantılarını kullanıp bir inşaat firması sahibi için teşvik istedi.

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Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün ilginç bir taleple karşılaştı. AKP Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, Proyol İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Biroğlu’nu Erdoğan ile buluşturup, Sanayi Bakanlığı’ndaki bir proje için yardım istedi. AKP Grup toplantısına katılan Erdoğan, Meclis’in bahçesinde AKP’li vekiller ile sohbet etti.



ATAMAN ARACI OLDU

Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, Cumhurbaşkanı’nın yanına giderek iş insanı Proyol İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Biroğlu ile tanıştırdı. Ataman’ın, özel bir projeye siyasi bağlantılarını kullanarak teşvik sağlama çabası dikkat çekerken Biroğlu da, Diyarbakır’da kurmayı planladığı güneş enerji panelleri projesi için devlet desteği sağlanmasını istedi. İş insanı Erdoğan’la görüşürken hazırlanan bilgi notunu da verdi.



TARTIŞILAN MANGAL

AKP’li Ataman, bütçe görüşmeleri sırasında Meclis bahçesinde mangal partisi düzenledi. Ataman, Diyarbakır’ın yöresel yemeği olan mangalda ciğer ikramını hem basın mensuplarına hem de milletvekilerine yaptı. Düzenlediği organizasyonu sosyal medya platformu X’te “Gazi Meclisimiz bugün kadim şehrimiz Diyarbakır koktu...” ifadeleriyle paylaşan AKP’li vekil büyük tepki çekmişti.
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