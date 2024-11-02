Erdoğan’ın yolunu kesip torpil istedi

ATAMAN ARACI OLDU
Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, Cumhurbaşkanı’nın yanına giderek iş insanı Proyol İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Biroğlu ile tanıştırdı. Ataman’ın, özel bir projeye siyasi bağlantılarını kullanarak teşvik sağlama çabası dikkat çekerken Biroğlu da, Diyarbakır’da kurmayı planladığı güneş enerji panelleri projesi için devlet desteği sağlanmasını istedi. İş insanı Erdoğan’la görüşürken hazırlanan bilgi notunu da verdi.
TARTIŞILAN MANGAL
AKP’li Ataman, bütçe görüşmeleri sırasında Meclis bahçesinde mangal partisi düzenledi. Ataman, Diyarbakır’ın yöresel yemeği olan mangalda ciğer ikramını hem basın mensuplarına hem de milletvekilerine yaptı. Düzenlediği organizasyonu sosyal medya platformu X’te “Gazi Meclisimiz bugün kadim şehrimiz Diyarbakır koktu...” ifadeleriyle paylaşan AKP’li vekil büyük tepki çekmişti.