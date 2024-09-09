Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan, Koç Holding'den almıştı; İptal edilen liman ihalesinde karar verildi /09 Eylül 2024 16:30

Erdoğan, Koç Holding'den almıştı; İptal edilen liman ihalesinde karar verildi

2021 yılında Koç Holding'in işletme hakkını kazandığı Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı ihalesi Cumhurbaşkanlığı kararıyla iptal edilmişti. Geçtiğimiz Temmuz ayında düzenlenen ihaleyi 505 milyon dolarla kazanan isim Vahit Karaarslan olmuştu. Rekabet Kurumu ihale onayını bugün verdi. Yat limanı 40 yıllığına el değiştirdi.

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Türkiye’nin ikinci, İstanbul’un en büyük yat limanı olan Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı için 40 yıllığına işletme hakkı verilmesi ihalesini Diyarbakırlı iş insanı Vahit Karaarslan kazanmıştı. Söz konusu yat limanı için 2021 yılında yapılan ihaleyi Koç Holding kazanmış ve ihale Cumhurbaşkanlığı Kararı ile iptal edilmişti. 2022'de yeniden düzenlenen ihale ise yeterli teklif gelmediği için sonuçsuz kalmıştı.

Halktv.com'da yer alan habere göre Diyarbakırlı iş insanı Vahit Karaaslan, 2016'dan bu yana Özelleştirme İdaresi ihalelerinden kazandığı yaklaşık 73 milyon dolar değerinde onlarca taşınmazla dikkat çeken bir isim. Son yıllarda birçok ihaleye katılan Karaarslan Kalamış Yat Limanı ihalesi sonrasında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan (ÖİB) bir ihale daha aldı.

REKABET KURUMU ONAYLADI

Rekabet Kurumu, Maliye Hazinesine ait İstanbul Kadıköy'deki Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın işletme hakkının özelleştirilmesi sürecine onay verdi.

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