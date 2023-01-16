Erdoğan işaret fişeğini yaktı, TGB Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı!

TGB ÜYELERİ DE KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI

NE OLMUŞTU?

Sakarya'da, Tank Palet fabrikasındaki teslimat töreninde Erdoğan'ın yaptığı siyasi açıklamaların askerler tarafından alkışlanmasını sert sözlerle eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Komuta kademesi haddini bilsin. Siyaset askerin işi değildir. Siyaset mi yapmak istiyorlar, çıkarsınlar o kutsal üniformayı, hizalansınlar Erdoğan’ın yanına. Perinçek’e de takılsınlar. Erdoğan artık o dünyaların adamı" demişti.Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinin ardından askerlerin kendisini alkışlamasını Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaptığı konuşmada savunan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Müstemleke zihniyetlilerin kepazelikleri bitip tükenmiyor. TSK'nın gücüne güç katacak projemizin açılışında ordumuzun komutanlarıyla yaşadığımız sevince tahammül edemedikleri gördük. Bay Kemal, Sakarya Arifiye'de bu ordunun başkomutanı olarak Tayyip Erdoğan ne yaptı, Fırtına Obüsleri'nin teslim törenini yaptı. Senin hayatında, aklında böyle bir şey var mı?" dedi.Erdoğan'ın kendisini alkışlayan komutanları savunduğu sözlerinin ardından Vatan Partisi'nin gençlik yapılanması TGB üyeleri de ABD’nin Ankara Büyükelçiliği önünde Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.Erdoğan’ın üst düzey komutanların da katıldığı resmi törende siyaset yapması ve siyasi rakiplerini eleştiren konuşmasının bu komutanlar tarafından alkışlanmasını görmezden gelen TGB üyeleri tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:"Kemal Kılıçdaroğlu, çok boyutlu, çok cepheli ama tek hedefli bir operasyonun hedefidir. Askere düşmanlık, düşmana askerliktir. Bu planın bir parçasısınız. Burası sizin ve 6’lı masanın genel merkezi. Asıl haddini bilecek olan sizsiniz. Size haddinizi bildireceğiz. Bu Amerikan memurlarının gittiği her yerde karşılarına Türkiye Gençlik Birliği çıkacak. Türkiye’de rahat rahat Amerikancılık yapmanıza izin vermeyeceğiz. Türk ordusunu karalama operasyonlarının başarılı olma şansı sıfırdır. Bu plana piyonluk edenler Türk milleti duvarına çarpacaktır."AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı Arifiye Yerleşkesi BMC İşletmesi'nde Yeni Nesil Fırtına Obüsleri Teslimat Töreni'nde Kılıçdaroğlu'nu hedef almıştı.Türk Silahlı Kuvvetleri komutanları, Erdoğan'ın "Kapı kapı dolaşıp yabancı ekonomi komiserlerinden yardım dileniyor" diyerek CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldığı konuşmasını alkışlamışlardı.