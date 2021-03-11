Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan işareti verdi : Damat geri dönüyor /11 Mart 2021 10:28

Erdoğan işareti verdi : Damat geri dönüyor

AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın parti grup toplantısında, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa eden Berat Albayrak'tan bir kaç defa bahsetmesi yeni görevin işareti mi?

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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın salı günkü parti grup toplantısındaki konuşmasında, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa eden Berat Albayrak'la ilgili bölümün yazılı konuşmasında olmadığını belirtti.

Selvi, "Erdoğan’ın konuşması Meclis kulislerinde, Berat Albayrak’a yeni görev verileceği şeklinde yorumlara neden oldu" görüşünü dile getirdi.

Selvi yazısında, "Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan ayrılmasından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak AK Parti İzmir İl Kongresi’nde ardından da iki hafta önceki AK Parti grubunda bu konuya değinmişti. Erdoğan dünkü AK Parti grubunda da tam 4 yerde Berat Albayrak’la ilgili konuya değindi. Ama ilginç olanı, Berat Bey’le ilgili bölüm Erdoğan’ın yazılı konuşmasında yoktu. Muhalefetin Berat Albayrak’la ilgili ithamları kanına dokunmuş olmalı ki, 'Yatıyorlar kalkıyorlar damat da damat. Damat kadar taş düşsün başınıza' diye konuya girdi. Berat Albayrak’ın Enerji Bakanı olduğu dönemde yaptığı hizmetlerden övgüyle söz etti" ifadesini kullandı. 

Öte yandan Selvi, Meclis’te konuştuğu AKP milletvekillerinin gündeminde iki konu olduğundan bahsediyor. Biri HDP’nin kapatılması konusu, diğeri ise HDP’lilerin dokunulmazlıkların kaldırılması.

"HDP’nin kapatılmasına sıcak bakılmıyor" diyen Selvi, sözlerine şöyle devam ediyor:

"Hem AK Parti geçmişte kapatma davası ile muhatap olmuş bir parti olması, hem de ilke olarak parti kapatmanın doğru bulunmaması nedeniyle. HDP’ye gelene kadar HEP’ten başlayarak bu hareketin yedi partisi kapatıldı. Sonuç ne oldu? Bir mağduriyet görüntüsü oluştu. Kurulan her yeni parti daha güçlenerek geldi. Konuştuğum AK Partililer, siyasi tarihe parti kapatan bir parti olarak geçmek istemediklerini ifade ettiler. Türkiye’nin kaderini yargı kararları ile çizmenin doğru olmayacağını vurguladılar. Bunlar ilkeli tavırlar. Bir de işin siyasi sonucu var. AK Parti, HDP ile birlikte en çok Kürt oylarına sahip bir parti. 2023 seçimlerine giderken iki kesim çok etkili olacak."

Parti kapatmanın hem Z kuşağı, hem Kürt seçmen tarafından tepkiyle karşılanacağı için doğru bir yol olarak görülmediğini söyleyen Selvi, dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda da bir yol haritasının belirlenmediğini ifade ediyor ve ekliyor:

"Edindiğim izlenime göre Kobani fezlekesi olan HDP milletvekilleri başta olmak üzere bazı milletvekillerinin dokunulmazlığı kaldırılabilir. Ama ne DEP’lilerin dokunulmazlığının kaldırılmasında olduğu gibi, ne de Anayasa değişikliğe ile tüm dokunulmazlıkların kaldırılması gibi bir eğilim söz konusu değil. 'Toptan değil, suç türlerine göre karışık' deniliyor. HDP’lilerle birlikte MHP’den istifa edip DP’ye geçen Cemal Enginyurt’un da ismi geçiyor."
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