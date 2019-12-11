Samanyolu Haber /Eğitim / Erdoğan işaretini vermişti: İlk haciz! /11 Aralık 2019 12:42

Erdoğan işaretini vermişti: İlk haciz!

2014 yılı ağustos ayından 2016 yılı haziran ayına kadar Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) genel başkanlık koltuğunda oturan Ahmet Davutoğlu, yeni parti kurmak için harekete geçince AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan tarafından hedef tahtasına konuldu. Erdoğan, Davutoğlu'nun "gözbebeğim" dediği Şehir Üniversitesi'ne darbe üstüne darbe indiriyor

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Aralık'ta kürsüden "Dolandırıcı" diye itham ettiği eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kurucusu olduğu Bilim ve Sanat Vakfı’na ait İstanbul Şehir Üniversitesi’ne ilk haciz geldi.

Bir firma adına mahkemeden alınan kararla İstanbul Şehir Üniversitesi’ne dün gelen avukatlar ve icra memurları haciz işlemi yaptı.

HACİZ İŞLEMLERİNİN ARKASI GELECEK Mİ?

Gazeteci Dinçer Gökçe şahsi Twitter hesabında kasadaki 6 bin 390 TL'nin yanı sıra çok sayıda eşyanın da haczedildiğini belirtti.

Dinçer Haciz tutanağıyla birlikte şu mesajları paylaştı: “Halkbank'a olan 417 milyon liralık kredi borcu ile siyasetin de gündeminde olan İstanbul Şehir Üniversitesi'nde dün haciz işlemi yapıldı. Bir promosyon firması, ödemesini tahsil edemeyince üniversitenin binasında dün fiili haciz yaptı." 

"Kasadaki para dosyaya alınırken, eşyalar üniversitenin mali işler direktörüne yedi emin olarak teslim edildi." diyen Dinçer, "Üniversiteye ait görünen Tuzla ve Kartal'daki 16 parsele de haciz şerhi işlendi.” dedi. 

HALKBANK ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ'Nİ BLOKE ETTİ

Davutoğlu'nun 13 Eylül'de AKP'den istifa ettiğini açıklaması ve yeni parti kurmak için kolları sıvamasının hemen akabinde harekete geçen Halkbank, mahmekemeden İstanbul Şehir Üniversitesi’nin mal varlıklarına ve banka hesaplarına tedbir kararı aldırmıştı. 

Bloke sebebiyle üniversite yönetimi üç aydır akademik ve idari personelin maaşları ile elektrik, su, doğalgaz ve telefon faturalarını ödeyemiyor. 
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