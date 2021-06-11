Erdoğan, isim vermeden Peker'e gönderme yaptı

Erdoğan, "Türkiye'yi terör örgütlerinin ve suç çetelerinin tasallutundan kurtardık" ifadesini kullandı.Sedat Peker, Erdoğan ile bir "helalleşme" videosu çekeceğini belirtmiş, ancak bu kaydı Biden'la 14 Haziran'daki NATO zirvesindeki görüşmeden sonrasına bıraktığını açıklamıştı.





"15 Temmuz dahil hiçbir dönemde hukuk devleti ilkelerinden taviz vermediklerini" ileri süren Erdoğan, sık sık tekrarladığı ekonomik hedefini yeniden dile getirdi:





"Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefine ulaşmaya artık çok daha yakınız."





Karar'ın aktardığına göre, Yukarı Afrin Barajı açılışında konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:





"Halen 18 milyon nüfusa 1.8 milyar metreküp su teminini sağlayacak 90 adet içme suyu projesiyle ilgili yatırımlar sürmektedir. Özellikle sulama yatırımlarında hala kat etmemiz gereken mesafe olduğunu biliyoruz. Ancak şu ana kadar kurduğumuz altyapının ehemmiyetinin de farkındayız. Özellikle GAP bölgesindeki yatırımları hızlı bir şekilde tamamlayarak yaptığımız yatırımların meyvelerini almaya başlayacağız. Dünyanın su yönetimi konusunda da yeni bir evreye girmeye başladığı şu dönemde elimizdeki imkanları en iyi şekilde değerlendirmekte kararlıyız.





Verdiğimiz kararlı mücadeleyle Türkiye'yi terör örgütlerinin ve suç çetelerinin tasallutundan kurtardık. Türkiye darbe girişimi dahil ne yaşarsa yaşasın demokratik hukuk devleti ilkelerine bağlılığından asla taviz vermedi. Hizmet eden, hizmet bulur anlayışıyla 81 vilayetimizin tamamına sürekli yeni eserler kazandırarak ülkemizi kalkındırmak için çok daha fazla kazandıracağız. Salgın döneminde sağlık altyapımızın önemine hep birlikte şahit olduk.





Eser ve hizmet siyasetiyle ülkemizi bugünlere getirdik, inşallah geleceğe de aynı şekilde taşıyacağız. Eski Türkiye alışkanlığıyla milletimizin demokratik ve ekonomik kazanımlarına göz dikenlere asla geçit vermeyeceğiz.





İnşallah bundan sonra da milletimizle beraber sahip olduğumuz güven, huzur, refah ikliminin değerini bilerek hedeflerimize doğru yürümeyi sürdüreceğiz. Kirli gündemlerle ülkemizi eski istikrarsız ve güvensiz günlerine geri döndürmeye çalışanlara itibar etmeden, yönümüz hep geleceğe dönük olarak yolumuza devam edeceğiz.





Salgınla birlikte ortaya çıkan küresel kriz ülkemizin önünde ne kadar büyük fırsatlar bulunduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefine ulaşmaya artık çok daha yakınız. Konjonktürel sıkıntıları yakında geride bırakacağımızdan, yapısal reformlarla kalıcı kazanımlar elde edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın."