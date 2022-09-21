Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan, İsrail Başbakanı Lapid ile görüştü /21 Eylül 2022 10:14

Erdoğan, İsrail Başbakanı Lapid ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği New York'ta diğer liderlerle de bir araya geliyor. Erdoğan, Yair Lapid ile de görüşerek 10 yıldan uzun bir süre sonra ilk kez bir İsrail Başbakanı ile de bir araya gelmiş oldu.

SHABER3.COM

Türkiye le İsrail arasındaki diplomatik ilişkilerin seviyesi 10 yıldan uzun süredir iniş-çıkışlar yaşarken; 17 Ağustos'ta iki ülke arasında normalleşme sağlanmış ve büyükelçilerin yeniden atanmasına karar verilmişti.

Fransız haber ajansı AFP, Lapid'in Hamas'ın elinde olan İsrail vatandaşlarını kurtarmak için yardım arayışında olduğunu yazdı. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada da "Lapid'in kayıp ve rehin durumdaki İsraillierin durumu ve tümünü evlerine geri götürmenin öneminden bahsettiği" belirtildi.

Açıklamada, Lapid'in, İsrail'in "düşmanı İran'la ilgili endişelerini de dile getirdiği ve Erdoğan'a istihbarat paylaşımı için teşekkür ettiği" de belirtildi.

Mayıs ayında İran'ın İsrail vatandaşlarına Türkiye'de suikastler düzenleyeceği yönünde bir istihbarat olduğu ifade edilmiş; Türkiye'nin şüphelilerin yakalanması konusunda İsrail ile yakın işbirliği içinde çalıştığı açıklanmıştı. Ardından iki ülke arasındaki normalleşme süreci hız kazanmıştı.

Erdoğan son olarak 2008'de bir İsrail Başbakanı'yla bir araya gelmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan, İsrail Başbakanı Lapid ile görüştü Sonraki Haber >>

FOX Tv'ye soru ambargosu: Hanımefendi bak rica ediyorum

FOX Tv'ye soru ambargosu: Hanımefendi bak rica ediyorum

Cezaevinde de mi soruları verdiler?

Cezaevinde de mi soruları verdiler?

Mars'ın yüzeyine çarpan dört göktaşının çıkardığı sesler kaydedildi

Mars'ın yüzeyine çarpan dört göktaşının çıkardığı sesler kaydedildi

MİT TIR’ları davası gizli tanığı ‘Harput’ deşifre oldu

MİT TIR’ları davası gizli tanığı ‘Harput’ deşifre oldu

Sinan Engin’den Netflix'e Hakan Şükür eleştirisi

Sinan Engin’den Netflix'e Hakan Şükür eleştirisi

Putin'in İbrahim Kalın'a tepkisi gündem oldu

Putin'in İbrahim Kalın'a tepkisi gündem oldu

Cübbeli Ahmet'ten ilginç açılamalar

Cübbeli Ahmet'ten ilginç açılamalar

Tayvan 6.8'lik depremle sarsıldı

Tayvan 6.8'lik depremle sarsıldı

Cevheri Güven, Saray'ın muhalefete kurduğu kaset tuzağını deşifre etti

Cevheri Güven, Saray'ın muhalefete kurduğu kaset tuzağını deşifre etti

2 euro ile yediklerini çeken turistin videosu gündem oldu

2 euro ile yediklerini çeken turistin videosu gündem oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:24:33