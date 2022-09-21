Erdoğan, İsrail Başbakanı Lapid ile görüştü

Türkiye le İsrail arasındaki diplomatik ilişkilerin seviyesi 10 yıldan uzun süredir iniş-çıkışlar yaşarken; 17 Ağustos'ta iki ülke arasında normalleşme sağlanmış ve büyükelçilerin yeniden atanmasına karar verilmişti.



Fransız haber ajansı AFP, Lapid'in Hamas'ın elinde olan İsrail vatandaşlarını kurtarmak için yardım arayışında olduğunu yazdı. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada da "Lapid'in kayıp ve rehin durumdaki İsraillierin durumu ve tümünü evlerine geri götürmenin öneminden bahsettiği" belirtildi.



Açıklamada, Lapid'in, İsrail'in "düşmanı İran'la ilgili endişelerini de dile getirdiği ve Erdoğan'a istihbarat paylaşımı için teşekkür ettiği" de belirtildi.



Mayıs ayında İran'ın İsrail vatandaşlarına Türkiye'de suikastler düzenleyeceği yönünde bir istihbarat olduğu ifade edilmiş; Türkiye'nin şüphelilerin yakalanması konusunda İsrail ile yakın işbirliği içinde çalıştığı açıklanmıştı. Ardından iki ülke arasındaki normalleşme süreci hız kazanmıştı.



Erdoğan son olarak 2008'de bir İsrail Başbakanı'yla bir araya gelmişti.