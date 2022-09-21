Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan, İsrail Başbakanı Lapid ile görüştü /21 Eylül 2022 01:06

Erdoğan, İsrail Başbakanı Lapid ile görüştü

Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu için ABD'de olan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail Başbakanı Yair Lapid de görüştüğü aktarıldı.

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Son dönemde ilişkilerin yeniden genişletilmesi kararı verilen İsrail Başbakanı Yair Lapid ile  Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yeni bir görüşme yapıldığı belirtildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu’na katılmak üzere geldiği ABD’nin New York kentinde, Ukrayna Devlet Başkanı Vlodimir Zelenski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan daha sonra çok sayıda liderle görüşme yaptı.

Erdoğan’ın New York’ta görüştüğü isimler arasında en dikkat çekeni, İsrail Başbakanı Yair Lapid oldu.

Erdoğan ile Lapid, son olarak geçen ay bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.
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