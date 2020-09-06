Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan İstanbul’da Serrac’la görüştü /06 Eylül 2020 17:39

Erdoğan İstanbul’da Serrac’la görüştü

Trablus merkezli hükümet ile General Hafter liderliğindeki güçlerin çatıştığı Libya’da son günlerde çatışmalar yerini diplomasi trafiğine bırakmış durumda.

SHABER3.COM

Ülkedeki iç savaşa Ankara’nın müdahil olmasıyla dengeler Libya hükümeti lehine değişmiş durumda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün ülkeden bir ziyaretçisi vardı. Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac İstanbul’daydı.

Erdoğan, Fayiz es-Serrac'ı Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Basına kapalı görüşme, saat 14.10'da başladı.

Görüşmeyle ilgili detay bilgi henüz yok ancak son günlerde Libya’d yaşanan gelişmelerin masaya yatırılacağı belirtiliyor. 

Libya’da Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi ile BM tarafından tanınan Ulusal Anlaşma Hükümeti arasında 21 Ağustos’ta varılan ateşkes anlaşmasından sonra İsviçre’nin Cenevre kentinde gizli görüşmeler gerçekleştirileceği öne sürülüyor. 

Londra’da yayınlanan The Arab Weekly (AW) gazetesinin haberine göre gizli görüşmeler 5-6 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek, başarı elde edilmesi durumunda görüşmelere Fas’ta devam edilecek. Cenevre görüşmeleri önkoşulsuz yapılacak. 

Gazeteye göre planlanan iki toplantı Birleşmiş Milletler himayesinde yapılacak. Toplantının gerçekleştirilmesine BM'nin Libya özel temsilci vekili Stephanie Williams ön ayak oluyor. 

İki taraf arasında varılan ateşkes kararından hemen sonra Türkiye destekli Ulusal Anlaşma Hükümeti (UAH) büyük bir krize sahne olmuş, uzun zamandır dillendirilen Başbakan Fayez el Sarrac ile İçişleri Bakanı Fethi Başağa arasındaki çekişme gün yüzüne çıkmıştı. 

Ateşkes kararıyla birlikte başta Trablus olmak üzere UAH’nin kontrolündeki kentlerde Sarrac aleyhine gösteriler düzenlenmeye başlamış, Sarrac gösterilerin arkasında olmakla suçladığı Başağa’yı görevden almıştı. Gösteriler sırasında Türkiye’de olan Başağa ise Sarrac’ı göstericilere karşı şiddete başvurmakla eleştirmişti. 

Başağa, kendisine bağlı milislerin havaalanını kuşatmasıyla Türkiye’den Trablus’a geri dönmüş ve Sarrac’ın konutunda yapılan pazarlıklardan sonra görevine tekrar iade edilmişti. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan İstanbul’da Serrac’la görüştü Sonraki Haber >>

Şoke eden mesaj!

Şoke eden mesaj!

Sakarya'da mevsimlik tarım işçileri acımasızca dövüldü

Sakarya'da mevsimlik tarım işçileri acımasızca dövüldü

Maysak tayfunu hayatı felç etti!

Maysak tayfunu hayatı felç etti!

Balonla 9 kilometre yükseldi!

Balonla 9 kilometre yükseldi!

At yarışındaki dikkatsizlik faciaya yol açtı

At yarışındaki dikkatsizlik faciaya yol açtı

Otoyola inen uçak tabelaya çarptı

Otoyola inen uçak tabelaya çarptı

Uçakta kadın yolcu bunu yapınca kara listeye alındı!.

Uçakta kadın yolcu bunu yapınca kara listeye alındı!.

'Bakanlık yalan söylüyor... İşte hastanelerin hali!'

'Bakanlık yalan söylüyor... İşte hastanelerin hali!'

Bir polis cinayeti daha: Bu kez başına poşet geçirerek boğdular

Bir polis cinayeti daha: Bu kez başına poşet geçirerek boğdular

Erdoğan'ın vatandaşın kafasına çay fırlatma görüntüsü

Erdoğan'ın vatandaşın kafasına çay fırlatma görüntüsü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:45:04