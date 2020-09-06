Erdoğan İstanbul’da Serrac’la görüştü

Ülkedeki iç savaşa Ankara’nın müdahil olmasıyla dengeler Libya hükümeti lehine değişmiş durumda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün ülkeden bir ziyaretçisi vardı. Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac İstanbul’daydı.







Erdoğan, Fayiz es-Serrac'ı Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Basına kapalı görüşme, saat 14.10'da başladı.





Görüşmeyle ilgili detay bilgi henüz yok ancak son günlerde Libya’d yaşanan gelişmelerin masaya yatırılacağı belirtiliyor.





Libya’da Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi ile BM tarafından tanınan Ulusal Anlaşma Hükümeti arasında 21 Ağustos’ta varılan ateşkes anlaşmasından sonra İsviçre’nin Cenevre kentinde gizli görüşmeler gerçekleştirileceği öne sürülüyor.





Londra’da yayınlanan The Arab Weekly (AW) gazetesinin haberine göre gizli görüşmeler 5-6 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek, başarı elde edilmesi durumunda görüşmelere Fas’ta devam edilecek. Cenevre görüşmeleri önkoşulsuz yapılacak.





Gazeteye göre planlanan iki toplantı Birleşmiş Milletler himayesinde yapılacak. Toplantının gerçekleştirilmesine BM'nin Libya özel temsilci vekili Stephanie Williams ön ayak oluyor.





İki taraf arasında varılan ateşkes kararından hemen sonra Türkiye destekli Ulusal Anlaşma Hükümeti (UAH) büyük bir krize sahne olmuş, uzun zamandır dillendirilen Başbakan Fayez el Sarrac ile İçişleri Bakanı Fethi Başağa arasındaki çekişme gün yüzüne çıkmıştı.





Ateşkes kararıyla birlikte başta Trablus olmak üzere UAH’nin kontrolündeki kentlerde Sarrac aleyhine gösteriler düzenlenmeye başlamış, Sarrac gösterilerin arkasında olmakla suçladığı Başağa’yı görevden almıştı. Gösteriler sırasında Türkiye’de olan Başağa ise Sarrac’ı göstericilere karşı şiddete başvurmakla eleştirmişti.





Başağa, kendisine bağlı milislerin havaalanını kuşatmasıyla Türkiye’den Trablus’a geri dönmüş ve Sarrac’ın konutunda yapılan pazarlıklardan sonra görevine tekrar iade edilmişti.