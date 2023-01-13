Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan istediğini alamadı: İsveç 4 kişi için daha iade taleplerini reddetti /13 Ocak 2023 17:10

Erdoğan istediğini alamadı: İsveç 4 kişi için daha iade taleplerini reddetti

İsveç, AKP iktidarının Hizmet Hareketi'ne üye olmakla suçladığı ve bu sebeple iadesini istediği 4 kişi için daha iade taleplerini reddetti. İsveç daha önce de Erdoğan'ın bizzat istediği gazeteci Bülent Keneş'in iadesini reddetmişti.

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İsveç, Türkiye'nin ülkedeki 4 ismin iade talebini reddettiğini açıkladı.

Reuters'ın TT haber ajansına dayandırdığı habere göre, İsveç hükümeti Hizmet Hareketi'ne üye olmakla suçlanan 4 ismi Türkiye'ye iade etmeme kararı aldı. Haberde, Türkiye'nin söz konusu isimlerin iadesi için 2019-2020 yıllarında talepte bulunduğu ancak İsveç yargısının geçen yaz bu talebi reddettiği, İsveç hükümetinin de mahkemenin kararlarına saygı duyduğu belirtildi.

İsveç Dışişleri Bakanlığı haberler ilgili bir açıklama yapmadı.

ERDOĞAN BİZZAT İSTEMİŞTİ
İsveç, geçen ay da gazeteci Bülent Keneş'in Türkiye'ye iadesini reddetmişti. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Kasım'da İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Today's Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni olan Keneş'in iadesini bizzat isteyerek “F...'den İsveç'te olan Bülent Keneş’in, bu teröristin Türkiye’ye deport edilmesi bizler için büyük önem arz ediyor” ifadelerini kullanmıştı.

‘TÜM TALEPLERİ YERİNE GETİREMEYİZ’ DEMİŞTİ
İsveç Başbakanı Kristersson, hafta başında İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyeliğini onaylamayan Ankara’nın tüm taleplerini yerine getiremeyeceklerini söyleyerek “Türkiye bizim yapabileceğimiz şeyleri yaptığımızı teyit etti ama aynı zamanda, yapamayacağımız, yapmak istemediğimiz şeyleri de istediklerini söylüyorlar” demişti.

Kristersson, daha sonra açıklamalarının “yanlış anlaşıldığını” belirterek Türkiye ile müzakerelerin çok iyi gittiğini ifade etmişti.
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