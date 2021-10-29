Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan 'istenmeyen adam' krizini sıcak tutmaya çalışıyor /29 Ekim 2021 15:07

Erdoğan 'istenmeyen adam' krizini sıcak tutmaya çalışıyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan 'istenmeyen adam' krizinde yeni bir adım geldi. Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için düzenlenen tebrik törenine 10 büyükelçiyi davet etmedi.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Saray'da düzenlenen törende tebrikleri kabul etti. Tutuklu iş insanı Osman Kavala’nın serbest bırakılması için Türkiye’ye çağrı yapan ve aralarında ABD, Almanya, Fransa ve Kanada’nın da olduğu 10 ülkenin büyükelçisi, tebrik törenine davet edilmedi. Törene davet edilmeyeceklerinin, büyükelçilere önceden tebliğ edildiği öğrenildi.

Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Anıtkabir’de düzenlenen resmi törenin ardından, Cumhurbaşkanlığı’nda bayram tebriklerini kabul etti.
Ne var ki, iş insanı Osman Kavala’nın serbest bırakılması için ortak çağrı yapan ABD Büyükelçisi David M. Satterfield, Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz, Fransa Büyükelçisi Herve Magro, Kanada Büyükelçisi Jamal Khokhar, Hollanda Büyükelçisi Merjanne de Kwaasteniet, İsveç Büyükelçisi Staffan Herrström, Norveç Büyükelçisi Erling Skjonsberg, Yeni Zelanda Büyükelçisi Wendy Hinton, Finlandiya Büyükelçisi Ari Maki ve Danimarka Büyükelçisi Danny Annan, tebrik törenine davet edilmedi.

10 büyükelçinin Kavala ile ilgili çağrısının ardından başlayan krizin ABD Büyükelçiliği’nin başlattığı Viyana Sözleşmesi’nde yer alan “ülkelerin içişlerine karışmama” taahhüdünün hatırlatıldığı açıklama ile çözülmesine karşın, elçilerin tebrik törenine çağrılmamasının Saray'ın tavrı olduğu belirtildi. 
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