Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan İsveç Başbakanı ve Finlandiya Cumhurbaşkanı ile görüştü /21 Mayıs 2022 18:32

Erdoğan İsveç Başbakanı ve Finlandiya Cumhurbaşkanı ile görüştü

Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile telefon görüşmeleri gerçekletirdi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede, iki ülke ilişkileri ve İsveç’in NATO’ya üyelik başvurusu ele alındığı belirtildi.

Açıklamaya göre AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, "Türkiye’nin NATO’nun açık kapı politikasına bugüne kadar hep tam destek verdiğini" belirterek, "ittifak içinde hem üye ülkelerin güvenliği hem de kolektif güvenlik açısından dayanışmanın esas bir değer olduğunu" söyledi.

Açıklamada ayrıca "Erdoğan, Suriye’den Türkiye’ye yönelik terörist tehdit yüzünden gerçekleştirmek zorunda kaldıkları Barış Pınarı Harekâtı sonrasında savunma sanayii alanında İsveç’in Türkiye’ye uyguladığı kısıtlamaların da kaldırılması gerektiğini ifade etti" denildi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı'yla da görüştü 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'yle de görüştü. Görüşmede, iki ülke ilişkileri ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurusu ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, "NATO içinde bir müttefik açısından tehdit oluşturan terör örgütlerini görmezden gelen bir anlayışın dostluk ve ittifak ruhuyla bağdaşmayacağını" belirtti.

Açıklamada Erdoğan, "Türkiye’nin milli güvenliğine ve halkına yönelik açık bir tehdide karşı verdiği meşru ve kararlı mücadeleye saygı gösterilmesini ve bu mücadeleye destek verilmesini beklemenin en doğal hakkı olduğunu ifade etti" denildi.
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