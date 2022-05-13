Erdoğan: İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine olumlu bakmıyoruz

Tayyip Erdoğan, “İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. İskandinav ülkeleri terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi. Hatta parlamentolarında yer alıyorlar. Bu noktada bizim olumlu bakmamız mümkün değil.” diye konuştu.







Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ve Başbakan Sanna Marin Finlandiya’nın NATO’ya katılma başvurusunu ‘gecikmeden’ yapması gerektiğini belirtirken, Kremlin ise Finlandiya’nın NATO üyeliğinin Rusya için tehdit oluşturacağını ifade etmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise Finlandiya’nın NATO’ya girmesinin Rusya için “kesin” bir tehdit oluşturduğunu söyledi.





Rusya ile 1,300 km uzunluğunda kara sınırı olan Finlandiya, Rusya’nın 2014 yılında Kırım’ı ilhak etmesinden bu yana NATO ile işbirliğini kademeli olarak artırdı. Ancak Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline kadar, Finlandiya doğudaki komşusu Rusya ile dostane ilişkileri sürdürmek için NATO’ya katılmaktan kaçınmıştı.



