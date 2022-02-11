Erdoğan isyan ettiren zamlar için konuştu: 'Vatandaşımızı enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüse (Covid-19) yakalandıktan sonra ilk kez kameralar karşına geçti. Yüksek elektrik ve doğalgaz faturalarına değinen Erdoğan, "Muhalefetin anlattığı gibi bir durum söz konusu değil" dedi. Erdoğan, "Elimizden gelen her türlü indirimi uyguladık uygulamaya da devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.







ELEKTRİK FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ Erdoğan, ''Muhalefetin elektrik ve doğalgaz konusundaki spekülatif gayretlerini boşa çıkarmak gerekiyor. Muhalefetin anlattığı gibi bir durum söz konusu değil. Batıda şu anda elektrik, doğalgaz fiyatları nerelerde biz şu anda vatandaşımızı çok daha rahatlatabilmek için elimizden gelen her türlü indirimi uyguladık uygulamaya da devam ediyoruz vatandaşımızı enflasyona ezdirmedik ezdirmeyeceğiz'' dedi.





Diğer yandan koronavirüsü atlattığını belirten Erdoğan, ''Bu süreci çok çok rahat atlattım. Aşının faydası çok oldu. 2 Sinovac, 3 de Biontech oldum. Bu aşıların tesiriyle rahat bir şekilde, kısa zamanda bunu geçirmiş oldum. 4-5 gün içerisinde negatife döndük. Bugün de cumayla birlikte halkımla bütünleşeyim istedim. Pazartesi Birleşik Arap Emirlikleri'ne seyahatim olacak. Bu süreç içerisinde ne kırgınlık, ne yorgunluk, ne bitkinlik olmadığı gibi evimde çalışmalarını aynı şekilde yürüttüm. Ankara'da arkadaşlarımla olamadım ama sürekli video konferansla irtibatı sürdürdük'' dedi.





''EMİNE ERDOĞAN'IN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR''

Erdoğan, ''O benden bir gün sonra başladı. Henüz atlatamadı. Tüm tedbirlere devam ediyor. Rahatsızlığı pazartesi gününe kadar dua ediyorum atlatır. Seyahatte benle olması lazım. Rabbim şifalar versin'' ifadelerini kullandı.







