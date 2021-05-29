Erdoğan itirazları dinlemiyor: Kanal İstanbul için tarih verdi

Çamlıca Kulesi Açılış Töreni’nde konuşan AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul’un temelinin haziran ayının son haftasında atılacağını söyledi.







Başta bilim insanları olmak üzere birçok kesimin karşı çıktığı Kanal İstanbul Projesi’nde inadını sürdüren Erdoğan itirazlara aldırış etmedi. Erdoğan, “Haziran ayının sonunda Kanal İstanbul’u şehrimize kazandırmak üzere temeli atıyoruz. Rahatsız olanlar var, olacaklar. Varsın olsunlar. İstanbul’umuza kazandırdıkça onların onuru bunlardan şevk alacağı bir İstanbul. Her yönüyle Kanal İstanbul’u şehrimize kazandırdığımızda coğrafi güzelliği bir kat daha artacaktır. ” dedi.





Erdoğan, “Kanal İstanbul’un üzerinde 6 köprü göreceksiniz ve bunun çevresinde iki şehir inşa edeceğiz ve o malum tipler, ‘Ya bunlar bunu nereden çıkardı’ diyecekler. İstanbul’un kıymetini çok iyi bilmeliyiz. Bu şehir geçmişte çok yıpratıldı. Kanal İstanbul’u İstanbul’a kazandırdığımızda İstanbul’un hem coğrafi hem stratejik hem tabii güzelliği bir kat daha artacaktır. Kanal İstanbul’un sağında, solunda 2 şehir inşa edeceğiz. Bu 2 şehirle İstanbul bir başka olacak” diye konuştu.

