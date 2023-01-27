Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan İttifak'a yeni ortak buldu /27 Ocak 2023 00:30

Erdoğan İttifak'a yeni ortak buldu

Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen Hür Dava Partisi'nin (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Cumhurbaşkanımızın teklifi oldu, ittifaka dahil olabilir misiniz, katılır mısınız diye. Yüz yüze de görüşünce şu anda değerlendiriyoruz. Şu anda olumsuz bir durum yok, bakalım hayırlısı olsun" dedi.

SHABER3.COM

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'a açıklamalarda bulundu. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ittifaka davet geldiğini söyleyen Yapıcıoğlu, "Şu anda olumsuz bir durum yok" dedi.

Oy potansiyelinin artığını ifade eden HÜDA PAR Lideri seçimlerde hedeflerinin yüzde 3 oy almak olduğunu dile getirdi. HDP'nin kapatılması konusuna ise, "HDP kapatılma uğraşı içerisinde" ifadesini kullandı.

Yapıcıoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

Sayın Cumhurbaşkanımızla daha önceden de görüştük. Muhtemelen bundan sonra da görüşürüz. İYİ Parti, Saadet ve Gelecek Partisi ile görüştük. Cumhurbaşkanımızla ittifakla ilgili görüştük. AK Parti ile birlikte hareket etme şeklinde okumak mümkün tabii. Cumhurbaşkanımızın teklifi oldu, ittifaka dahil olabilir misiniz, katılır mısınız diye. Yüzyüze de görüşünce şu anda değerlendiriyoruz. Şu anda olumsuz bir durum yok, bakalım hayırlısı olsun.

"İTTİFAKTA TEKNİK KONULARI DEĞERLENDİRİYORUZ"
Görüşmelerimiz devam ediyor, olumlu sonuçlanırsa, birkaç hafta içerisinde netleşir. İttifakın parça olma ihtimali var bunu zaman gösterecek. Şu anda hiç sorun yok. Şimdi ayrıntıları konuşuyor.

Birkaç ihtimal var. Partilerin ittifak içinde hareket etmelerinin tek bir yöntemi yok. Hem Cumhurbaşkanı hem de parlamento seçimleri var. Kendi başına girmesi, ittifak içinde girmesi ya da karma şekilde girilmesi mümkündür. İttifaka sıcak bakıyoruz, teknik konuları değerlendiriyoruz.

"ADAY ÇIKARMAYACAĞIZ"
Geçen seçimde de aday çıkarmadık, Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağız. Anlaşma olmazsa bakacağız, memleketin menfaatine en uygun ne ise onu yapacağız inşallah.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan İttifak'a yeni ortak buldu Sonraki Haber >>

ABD'deki 'polis şiddeti' protestoları genişliyor

ABD'deki 'polis şiddeti' protestoları genişliyor

Mümtazer Türköne yıllar sonra konuştu

Mümtazer Türköne yıllar sonra konuştu

Erdoğan şarkı söyledi, duyanlar inanamadı; İşte o anlar!

Erdoğan şarkı söyledi, duyanlar inanamadı; İşte o anlar!

Erdoğan valiyi fırçaladı, araya bakan girdi

Erdoğan valiyi fırçaladı, araya bakan girdi

Azerbaycan'ın İran elçiliğine saldırı!

Azerbaycan'ın İran elçiliğine saldırı!

KHK'lı vaiz meslektaşlarına seslendi

KHK'lı vaiz meslektaşlarına seslendi

Behzat Ç.'den Soylu ve Gökçek'e gönderme

Behzat Ç.'den Soylu ve Gökçek'e gönderme

Kimlere bavullarla paralar gitti

Kimlere bavullarla paralar gitti

CHP'de Kılıçdaroğlu'na destek artmış

CHP'de Kılıçdaroğlu'na destek artmış

Ahmet Kurucan Güncel sorularla Raındrops'ta

Ahmet Kurucan Güncel sorularla Raındrops'ta
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:22:36