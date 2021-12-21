Erdoğan kabineye neşteri vuruyor! Bazı bakanlar yolcu

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ekonomide yaşanan baş döndüren gelişmeleri CNN Türk canlı yayınında açıkladı. Sunucu Büşra Arslantaş'ın sorularını tek tek yanıtlayan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ocak ayında kabine değişikliğinin olacağını söyledi. İşte Memiş'in gündeme oturan açıklamaları:

OCAK AYINDA KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ GELİYOR "Dış politikada gelişmeler olabilir. Veya iç siyasette kabine değişikliği gibi kozunu sonra kullanabilir. Bunlar sırayla devletimizin düşündüğü bunu da zamanla uygulayacak olduğu politikalardır. Bugün ekonomiye odaklanmıştır. 3 haftadır da 'piyasaları biz nasıl rahatlatırız, vatandaşı nasıl rahatlatabiliriz TL'ye güveni nasıl rahatlatabiliriz derdindeyiz' diye düşündüler. 3 hafta sonra çok güzel örneklemeye dün akşam yaptılar.

Keşke 3 haftadır ayak sesleri gelseydi yüksek tansiyon olmasaydı. Ama sonuçta oldu. Ben görev değişikliği ve kabine değişikliği bekliyorum. Ocak ayında en geç. Ondan sonra da dış politikada sürpriz değişiklikler bekliyorum. Bunlar da ekonominin dinamiklerini olumlu yönde destekleyecek, Türk lirasına biraz daha rahat nefes aldıracak diye düşünüyorum.





"3 HAFTA İYİ BİR SINAV VERDİLER"

Yorulan insanların görev değişikliğinden itibaren burada göstermiş oldukları performans çok önemliydi. 3 hafta iyi bir sınav verdiler. Herkesin notu bana göre bir kenarda tutuldu. Kim hükümetin yanında oldu kim ortada oldu kim karşıda oldu bence bunların notu tutuldu.





DAHA GÜZEL PROJELERİ OLANLAR SAHADA OLACAK

Daha güzel projeleri olanlar bence sahada daha aktif olacaktır. Cumhurbaşkanımızın danışman kadrosundan tutun da bugüne kadar görev yaptığı insanların görev değişikliği olursa da bana göre olmalı. Sahada olumlu karşılık görecektir. Aktif siyasete taze kan gelmesi hem insanların daha huzurlu olması daha ferah olması için fırsat olacağını düşünüyorum.





DANIŞMAN KADROSU VE KABİNEDE DEĞİŞİM İDDİASI

En geç ocak ayına kadar hem cumhurbaşkanımızın danışman kadrosunda hem siyasette bütün kabinede değişikliğe gideceğine bugünkü buhran ekonomisinde olacağına kesin gözüyle bakıyorum. "