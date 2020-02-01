"Erdoğan kabineyi değiştiriyor" iddiası!

Hürriyet’ten Nuray Babacan, Ankara kulislerini aktardığı makalede dikkati çeken ifadeler kullandı.





"TEKNOKRAT BAKANLARIN NEREDEYSE TAMAMINA YAKINININ DEĞİŞECEĞİ ÖNE SÜRÜLÜYOR"





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te yaptığı kısa tatilde revizyonu planladığını, ancak Elazığ depremi sebebiyle açıklamanın ertelendiğinin konuşulduğunu söyledi.





İddialara göre Erdoğan'ın cumhurbaşkanı yardımcılığını üçe çıkartacağını belirten Babacan, "Fuat Oktay yerini koruyacak ve bu makamlara iki atama daha yapılacak. Birinden son dakikada vazgeçilebilir." dedi.





"DEĞİŞİKLİK YAPILACAK BAKANLIKLAR ARASINDA BEŞ BAKANLIĞIN ADI SAYILIYOR"





Nuray Babacan, kulislere göre Erdoğan'ın kabinede beklenenden fazla değişikliğe gideceğini söylerken "Teknokrat bakanların neredeyse tamamına yakınının değişeceği öne sürülüyor." dedi.

Babacan şu ifadeleri kullandı: "Değişiklik yapılacak bakanlıklar arasında beş bakanlığın adı sayılıyor. Bu listeye iki bakanlığı daha ekleyenler de bulunuyor. Hatta iddiaya göre, görev yeri kaydırılacak bazı bakanlar son anda yerini korudu."





Babacan, değişiklik yapılacak bakanlıklar arasında beş bakanlığın adının sayıldığını söyledi.





Ankara’da önemli bir kurulun başkanı ve ünlü bir genel müdürün adının bakan olarak geçenler arasında olduğunu kaydeden Babacan, "Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi kaynaklı iki ismin bakan yapılacağı ve Ankara’ya transfer edileceği öne sürülüyor." dedi.







"İKİ MİLLETVEKİLİ KABİNEDE GÖREV ALACAK" İDDİASI





Babacan, iddialara göre son dönemde parti grubunda dikkati çeken iki vekilin de kabineye alınacağını söyledi.





Nuray Babacan yazısında şu ifadeleri kullandı: ""Yine iddialara göre, son dönemde parti grubunda dikkat çeken iki vekil de kabineye alınacak. Bu planın haziranda Meclis Başkanlığı seçimiyle birlikte uygulanacağını söyleyenler de yok değil. Anlayacağınız, Ankara yeni bir bekleyiş dönemine girdi..."