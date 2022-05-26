Erdoğan, 'kaçacak' iddiası için konuştu: 'Devletin de milletin de düşmanıdır'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etik Eğitimi İşbirliği Programı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TURKEN Vakfı belgelerine ilişkin "Bu çirkefliğin amacı devleti işleyemez hale getirmek. Böyle bir rezilliğe asla izin veremeyiz. Kaldı ki bir cumhurbaşkanının ailesini hedef alarak böyle bir süreci işletmek akıl kârı değildir. İşini yapan her kamu görevlisinin teminatı hukukun ta kendisidir" dedi.



Cumhuriyet'in haberine göre AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etik Eğitimi İşbirliği Programı'nda konuşma yaptı. Geçen günlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun TURKEN Vakfı'nın belgelerini açıklaması siyaset gündemini hareketlendirmişti.





Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun videosu hakkında "Böyle bir rezilliğe asla izin veremeyiz. Kaldı ki bir cumhurbaşkanının ailesini hedef alarak böyle bir süreci işletmek akıl kârı değildir" dedi.





Erdoğan'ın açıklamaları:





"DÜŞMANIDIR"

Bu kişi kendisine oy vermedi diye kimi zaman işçiye, kimi zaman çiftçiye hakaret ettiği gibi kimi zaman da kamu görevlilerini alenen hedef göstermektedir. Peki, verdiği karar için hakimi, işlem için polisi, attığı imza için genel müdürü tehdit etmek ne demek? Baskın yapar gibi kamu kurumlarının kapısına dayanmak ne demek? Demokraside böyle bir usül olabilir mi? Asla. Kamu görevlilerinin etik meselesini konuştuğumuz platformda aynı zamanda kamu görevlilerinin hakkını, onurunu savunmak da görevimizdir. Kamu görevlilerimize hukuk sınırları dışında söz söyleyen herkes bu devletin de bu milletin de düşmanıdır. Çünkü bu çirkefliğin amacı devleti işleyemez hale getirmek. Böyle bir rezilliğe asla izin veremeyiz. Kaldı ki bir cumhurbaşkanının ailesini hedef alarak böyle bir süreci işletmek akıl kârı değildir. İşini yapan her kamu görevlisinin teminatı hukukun ta kendisidir. Tüm kamu görevlilerimiz müsterih olsunlar.''